Con 'Pintita' y sin 'Pipa'

Google Plus

Faltan dos días para el debut de Boca Juniors por Copa Libertadores ante Alianza Lima en condición de visitante y hace unas horas se dio a conocer la lista de buena fe para el torneo internacional. Esta nómina cuenta con algunas particularidades, entre la más relevante, se destaca la ausencia de Darío Benedetto y la inclusión de Fernando Gago.

Para la fase de grupos, el ‘Pipa’ no podrá estar presente ya que se encuentra en la recuperación de su lesión y Guillermo Barros Schelotto no quiere apurar al delantero. En caso de haber ocupado un lugar, el ex delantero de América de México recién podría haber jugado el último partido ante el conjunto peruano por la 6º fecha, según los tiempos estipulados de su rehabilitación.

El jugador que reemplaza al delantero con la dorsal nº 9 es el juvenil Leonardo Balerdi, un defensor central –categoría 1999- que actualmente se encuentra bajo las órdenes de Rolando Schiavi en la Reserva. En caso de que el club de la ribera avance a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, Benedetto ya podrá estar disponible y ocuparía el lugar del oriundo de Villa Mercedes, San Luis para utilizar ese número de camiseta.

La otra noticia que se encuentra en este listado es la presencia de Fernando Gago. ‘Pintita’ se había lesionado en octubre del año pasado en el cotejo entre Argentina y Perú por las Eliminatorias y allí, había sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha.

Con los últimos días de su recuperación, el mediocampista xeneize volverá a tener minutos en cancha dentro de unos días y todo indica que estará presente para el segundo partido de la fase de grupos donde enfrentará a Junior de Barranquilla en La Bombonera.

La lista de buena fe se compone de la siguiente manera: