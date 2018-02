Florencio Varela y Paraná se vuelven a encontrar

Defensa y Justicia recibirá desde las 17:00 horas a Patronato, por la decima séptima fecha de la Superliga, con el arbitraje de Darío Herrera. La formación de Florencio Varela que viene de empatar 1 a 1 contra Tigre no podrá contar con las presencias de Alexander Barboza y Andrés Cubas. Barboza padece un esguince acromio-clavicular, mientras que Cubas un desgarro en el aductor de pierna derecha. Debido a estas bajas, sus lugares serían ocupados por Dylan Gissi en la defensa y Luis Jérez Silva en la mitad de la cancha.

En consecuencia, el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda estaría compuesto por: Ezequiel Unsain; Nahuel Molina Lucero, Dylan Gissi, Lisandro Martínez, Christian Almeida; Leonel Miranda, Luis Jeréz Silva, Tomás Pochettino; Juan Cruz Kaprof, Fabián Bordagaray y Nicolás Fernández.

Por otra parte, también estará afuera de la consideración el volante Santiago Zurbriggen quien fue operado el miércoles pasado de un síndrome meniscal. Su evolución le demandará entre cuatro a seis semanas.

Por el lado del Patrón, consiguió dos victorias importantes paras sus aspiraciones de mantener la categoría ante Vélez y Chacarita. Por ello, el entrenador Juan Pablo Pumpido repetiría la misma alineación que derrotó al Fortín y al Funebrero. Entonces, la visita saldría al campo de juego con: Sebastián Bértoli; Agustín Sandona, Walter Andrade, Renzo Vera, Bruno Urribarri; Marcelo Guzmán, Martín Rivero, Gastón Gil Romero, Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas.

En una entrevista con el diario Olé, el goleador Ribas opinó sobre su adaptación al fútbol argentino: “A la Argentina en sí no porque es muy parecida a Uruguay, se vive de una forma similar. Entonces, no me costó en sí la vida, Paraná es tranquila, de repente no se vive con el mismo estrés que tengo entendido que se vive en Buenos Aires. No me costó adaptarme. Después, al fútbol tampoco porque me tocó un grupo con el que la convivencia se hace muy linda. Con mi papá siempre fuimos de mirar mucho el fútbol argentino. Lo admiro desde chico. Me miraba todos los partidos”.