Comienza a definirse el mercado de pases

Estudiantes comenzó el 2018 con una buena pretemporada, y pensando en lo que será el plantel de cara al semestre que se avecina. Ya sin Damonte y con algunos futbolistas relegados por pedido del técnico Lucas Bernardi, la dirigencia busca cerrar a los nuevos refuerzos. En Vavel te contamos caso por caso, los que más cerca están.



Andrés 'Manga' Escobar: el colombiano que se desempeña como extremo izquierdo se encuentra desde hace unos días entrenando en City Bell. Finalmente este lunes el jugador firmó su contrato con la institución. El jugador de 26 años llega libre y se unirá al club por 18 meses.



Fabián Noguera: el defensor central zurdo, ex Banfield, ya se encuentra en el pais para cerrar su llegada al Pincha. En las próximas horas podría haber novedades del jugador perteneciente a San Pablo. De llegar, será a través de una compra.



Jacob Murillo: el ecuatoriano llegó a la entidad albirroja junto a Escobar y firmó su contrato. El jugador llegó en condición de libre tras un paso por el club Delfín de Ecuador. Tras sellar el contrato, apareció el club Sudamérica de Uruguay manifestando ser dueños del pase, pero el jugador afirmó haber rescindido contrato con aquella institución y lo demostró con papeles que lo avalan. Sudamérica presentó la denuncia ante la FIFA, pero en Estudiantes confían en el jugador.



Caída la negociación por Javier 'Coco' Correa, que finalmente jugará en Colón de Santa Fe, parece que Estudiantes no buscará un número nueve. El único nombre que se mantiene en pie es el de Lucas Albertengo, pero no parece fácil su llegada. Pese a que Bernardi le manifestó a Pavone que arrancará desde atrás, el Tanque está on fire. En el amistoso ante Chacarita facturó en dos oportunidades (le anularon un gol), y eso, sumado a la presión de la gente, hace que no se busque un delantero con tanta urgencia. Murillo, Escobar, Otero, Fernández pueden desempeñarse en esa posición ¿Se termina el mercado de pases para el Pincha?