Carrillo llega a Inglaterra y el Pincha sonríe

Si por algo se ha caracterizado Estudiantes de La Plata en estos últimos años fue por la cantidad (y calidad) de ventas, principalmente de jugadores surgidos de las inferiores. Aquella camada que pisó primera por el año 2011, no fue una más. Joaquin Correa, Jonathan Silva, Gerónimo Rulli y Guido Carrillo lograron llegar a grandes clubes europeos y a la Selección Argentina. Hoy, a dos años de la venta de Carrillo al Mónaco francés, el jugador vuelve a darle una sonrisa a la tesorería albirroja.



Este jueves se confirmó la transferencia del nacido en Magdalena. El delantero fue traspasado del Mónaco de Francia al Southampton inglés a cambio de 22 millones de euros, y a Estudiantes le ingresarán 1.100.000 euros por los derechos de formación. El técnico del equipo inglés es justamente quien lo dirigió en la entidad albirroja, y quien fue fundamental en su crecimiento y en su adaptación a la Primera División, Mauricio Pellegrino. El Flaco pidió exclusivamente contar con Carrillo para este mercado de pases. En primera instancia, el club dueño de su ficha rechazó una jugosa oferta de 20 millones de euros, pero no logró resistir la tentación de la segunda oferta. En junio de 2015, los franceses compraron su ficha en diez millones de dólares.



En su paso por Estudiantes, Guido Carrillo disputó 137 partidos anotando 42 goles. En el club francés no logró titularidad (principalmente por la presencia de Falcao), pero sí sumó minutos ingresando desde el banco. A lo largo de 96 partidos con la camiseta del Mónaco, consiguió marcar 21 tantos. Llega a la entidad inglesa para ser el nueve titular.