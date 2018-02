Capítulo final: ¿Quiénes llegaron en este mercado de pases?

Google Plus

El mercado de pases de verano llegó a su fin, en una edición poco pareja entre los equipos del fútbol argentino. Clubes como Racing, River, Independiente y Boca no dudaron en gastar millones y millones de dólares, mientras equipos como Estudiantes consiguieron siete refuerzos invirtiendo no más de 1.5 M de dólares. El objetivo del Pincha fue claro: cuidar la economía del club, buscar jugadores con chance de reventa, y apuestas a futuro.



Uno por uno, los que llegaron:



Andrés Manga Escobar: el extremo colombiano fue una de las novelas del mercado de pases. Tras quedar libre de Vasco Da Gama, arregló su incorporación a Independiente Santa Fe, pero cuando estaba a punto de firmar contrato, surgió la oferta de Estudiantes y optó por viajar a La Plata. El extremo de 26 años firmó contrato por 18 meses y llega como jugador libre.



Fabián Noguera: El zaguero central izquierdo, surgido en Banfield llega a Estudiantes a préstamo desde San Pablo. Será por 18 meses, sin cargo y con una opción de compra. El club brasilero se hará cargo de la mitad de su sueldo. Es categoría 1993, mide 1.93 metros y peleará un puesto con Jonathan Schunke. Pese a ser zurdo, puede desempeñarse como central derecho.



Jacob Murillo: El nacido en Ecuador, categoría 1993 llega a Estudiantes como jugador libre tras un paso por el club Delfín de su país. Al igual que Escobar, firmó contrato por 18 meses y será una alternativa para el ataque. Puede desempeñarse como extremo por ambos lados, o como delantero centro. En junio de 2017 debutó en la selección ecuatoriana y marcó un gol.



Gastón Giménez: el volante creativo surgido en Almirante Brown llegó a la entidad albirroja a cambio de 1.500.000 dólares por el 50% de la ficha. Su último paso fue por Godoy Cruz, donde fue dirigido por Bernardi y supo dejar una buena imagen. El categoría 1991 firmó contrato hasta junio de 2022.



Matías Laba: el volante central de 26 años llega a Estudiantes como una apuesta de cara al próximo semestre. Tras un largo paso por la MLS (liga estadounidense), el surgido en Argentinos Juniors vuelve al país. Actualmente se está recuperando de una rotura de ligamentos y resta un mes de recuperación, por eso llega al club como jugador libre y firmará por 12 meses (con opción a prórroga). Su contrato será por objetivos. Se lo piensa principalmente, para suceder a Rodrigo Braña después de junio.



Jonh Arteaga: el juvenil colombiano categoría 1999 llegó a Estudiantes como una apuesta a futuro. Llega libre de Atlético Nacional y se sumará a la reserva dirigida por Leandro Benítez. Ha entrenado con Primera, pero deberá adaptarse. Firmó contrato por tres años y medio.



Alexis Vega: El joven de 17 años, de último paso por Villa Mitre de Bahía Blanca (del Federal A), se suma a Estudiantes como una apuesta a futuro. Al igual que Arteaga, formará parte del plantel de reserva. Es un delantero centro fuerte, goleador y que en el último semestre se adueñó de la nueve titular en una liga difícil. La institución platense compró el 50% de su pase en una suma que, si bien no trascendió, es muy baja. El Pincha tiene opción para conseguir otro 30% de la ficha. El presidente de Villa Mitre lo comparó con Lautaro Martínez, delantero de Racing.