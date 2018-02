Facundo Sava: "Siempre hay cosas por mejorar"

Google Plus

Atrás quedó la buena imagen que dejó Gimnasia en la victoria ante Rosario Central. El técnico Facundo Sava sabe muy bien que su equipo aún debe pulir varios detalles tácticos, sobre todo en la faceta defensiva. En la conferencia de prensa que realizó luego del entrenamiento, lo hizo saber y lo aceptó. Además, analizó a Arsenal, el próximo rival que estará enfrentando el Lobo este domingo en Sarandí.

En relación sobre la actualidad futbolística de su equipo, el "Colorado" Sava expresó: "Debemos seguir trabajando, más allá de los resultados que obtengamos. Siempre hay cosas para mejorar y por eso nos centramos en la tarea que tenemos que hacer, lo que nos ayuda a salir más rápido de un sentimiento de alegría o angustia ante un posible resultado", manifestó.

Pasó la victoria ante el Canalla y ya aparece como objetivo Arsenal: "Con Central tuvimos mucha intensidad, eso me puso muy contento. Igualmente, ningún partido es igual a otro. El domingo enfrentaremos a un equipo duro, con jugadores interesantes, va a ser un rival dificil", analizó.

En consulta sobre el estado deportivo del último refuerzo en llegar al elenco platense, el delantero Jerónimo Barrales, el técnico Tripero explicó lo siguiente: "A Jero (Barrales) lo vimos mucho mejor de lo que esperábamos. Está muy bien, con muchas ganas pero todavía no está al cien por cien de sus condiciones. Seguramente lo llevemos al banco", aseguró.

Más allá de que Arsenal aparece como objetivo próximo, ya empieza a asomar Estudiantes en el horizonte albiazul. Sin embargo, Sava se encargó de bajar un poco los decibeles que origina un encuentro de esta naturaleza: "Todavía no pienso en ese encuentro, primero está el partido del domingo y mi función es estudiar al siguiente rival y concentrar al equipo exclusivamente en eso". A lo que luego agregó: "Creo que no es bueno para nosotros pensar ahora en el clásico, no es beneficioso para nada", concluyó.