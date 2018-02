Se le soltó la Correa

Google Plus

Godoy Cruz empieza la semana concentrado en el partido del viernes a las 19.15 en el re-debut de la Superliga frente a Chacarita y terminó la pretemporada con un saldo positivo, donde dejó un gran rendimiento en los encuentros de preparación previa y ahora lo buscará plasmar en el torneo doméstico para buscar regularidad. En el presente mercado de pases, el Tomba cambió el DT, llegó Diego Dabove en lugar de Mauricio Larrera. Dabove tuvo un gran trabajo en la reserva del conjunto mendocino y será su primera experiencia en primera división, por eso la idea del flamante entrenador era mantener la base del plantel y no vender demasiado.

Por el momento se habían ido solamente dos jugadores del plantel y fueron Gastón Giménez el volante mixto, quien fue transferido a Estudiantes y el defensor Danilo Ortíz, el defensor se marchó a préstamo a Banfield, fueron los únicos en decir adiós de Godoy Cruz en el presente receso y han arribado dos caras nuevas, el extremo derecho Diego Riolfo -llega procedente del Necaxa a préstamo por 18 meses- y en las últimas horas del sábado se confirmó la cesión por un año y medio de Jalil Elías -el mediocampista central proveniente de Newells-. En el presente libro de incorporaciones dos clubes del fútbol argentino posaron sus ojos en uno de los delanteros del Expreso y no era Santiago García sino Javier Correa, el punta estaba en el radar del Pincha pedido exclusivamente por Lucas Bernardi -ex adiestrador del conjunto mendocino- y Colón.

En las primeras horas del lunes, el Sabalero apretó el acelerador en las negociaciones y se quedó con sus servicios. El elenco comandado por Eduardo Domínguez contrata el 50% de su ficha y por eso el goleador cordobés viaja en las próximas horas rumbo a Santa Fe.

En el entrenamiento de esta mañana, el ex Rosario Central, entre otros pasó a saludar a sus ex compañeros y a retirar sus pertenencias. El hombre nacido hace 25 años no realizó la segunda parte de la pretemporada realizada en Buenos Aires y se decidió quedarse en Mendoza en la etapa final de una lesión en su rodilla -del compromiso por la última fecha frente a Defensa y Justicia-.

Mercados de pases al día

Altas

Diego Dabove: (Director técnico)

Diego Riolfo: (Extremo derecho) a préstamo por 18 meses -Necaxa-

Jalil Elias: (Mediocampista) cesión por un año y medio -Newells-

Bajas

Mauricio Larriera: (DT)

Gastón Giménez: (Volante creativo) -Estudiantes de La Plata-

Danilo Ortíz: (Defensor central) -Banfield, a préstamo por cinco meses-

Javier Correa: (Delantero) -Colón de Santa Fe-

Interesan

Gonzalo Castellani: (Volante mixto) -Libre-

Zacarías Moran Correa: (Mediocampista) -River-