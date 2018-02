Gigliotti desdramatizó sus dichos del pasado sábado

Con el objetivo de tener un equipo más frontal, sin tener una referencia de área, ya que el defensor de Colón había absorbido todos los movimientos del delantero y fue así que Holan tomó la decisión de sacarlo, algo que no fue bien tomado por el “Puma”.

Tras saludar a su compañero Gigliotti miró al banco y le dijo al entrenador, “Al pedo me sacás”. Fue textual lo dicho por el Puma al entrenador del Rojo, cuando a los 12 minutos del segundo tiempo lo sacó e hizo debutar a Fernando Gaibor.

Emmanuel Gigliotti habló ayer, acerca de lo que le dijo a Ariel Holan cuando fue reemplazado en el complemento del partido ante Colón y desdramatizó la situación, señaló el delantero de Independiente en diálogo con Muy Independiente: “Fue un comentario y nada más. No pasó nada. Además sé que no hice el mejor de mis partidos, eso es real. No me sentí de la mejor manera”. Y además agregó “Al jugador que no le moleste salir que se dedique a otra cosa, la reacción fue producto del fastidio del momento y nada más”.

Por último se refirió a la llegada de Silvio Romero: “Que lleguen esta clase de jugadores es positivo. Para Independiente es bueno que se sumen estos jugadores, que nos aporte al grupo. Y en lo individual es buenísima la competencia, para siempre estar mejorando”.

Independiente sigue armando un equipo para dos torneos, seguramente la disputa entre los jugadores va a ser constante, y dependerá de la mano de Holan saber controlar los impulsos de los jugadores. Para el equipo lo mejor que le puede pasar es que la competencia entre los jugadores sea lo más dura posible, por que el Rey de Copas ruge de la misma manera que rugió el Puma.