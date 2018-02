R. Central - Olimpo: Abrir la "Canilla Canalla"

Rosario Central ganó 3-2 a Huracán de visitante en un partido vibrante que reforzó sus convicciones hasta el último minuto. Tiene un racha magnífica hasta esta fecha y de seguir así, saboreará las copas internacionales. Recupera dos figuras y al envión que trae se le suma jugar en casa contra el anteúltimo, se sienten confiados: "El fin de semana tenemos un partido lindo en nuestra cancha para ganar y para que sea la tercera victoria seguida, como lo hicimos al final del año pasado. Sería importante para lo que viene", dijo Fernando Tobio.

Olimpo perdió 1-2 con Racing en casa, y después de ir ganando 1-0 hasta el minuto 57. Otro duro golpe por su tercera caída consecutiva en la era Bassedas, la cuarta seguida del torneo, la décima en las 15 fechas disputadas. Más que una espiral descendente parece caída libre, pero... en contrapartida, no ha sido avasallado por sus rivales, aunque el golazo de Scocco dio esa impresión al resto -de los últimos 4 goles recibidos, 3 fueron de pelota parada-. Aún así está diezmado por lesiones y suspensiones, y la mayor esperanza de sacar puntos esta fecha es la tremenda necesidad de hacerlo.

Desde que Leonardo Fernández es DT de Rosario Central, sumó 16 puntos sobre 21 posibles. Consiguió multiplicar por 4 los puntos de en las primeras 8 jornadas de la Superliga (4 de 24). Aunque Leo maneja la cautela: ”Vivimos este momento con mucha tranquilidad, con mucha alegría pero sin relajarnos. Quedan muchos partidos, muchos puntos por disputar para alcanzar el primer objetivo que es la línea de Copa Sudamericana. Seguimos trabajando, mejorando y tratando que el partido que viene sea el más importante”.

Las recuperaciones de Néstor Ortigoza y Marco Ruben hacen que estas piezas claves estén en el banco con la intención que puedan tener algún minuto de fútbol en pos de la recuperación total. Para el volante Washington Camacho habrá que esperar un poco, ya que aún no se recupera del esguince del hombro derecho.

“Siempre Central tiene la responsabilidad de salir a ganar. Olimpo no se ha metido atrás ni en cancha de River, así que esperamos una presión no tan alta pero no creo que se meta atrás” El zaguero colombiano Óscar Cabezas ingresará por el suspendido Mauricio Caramelo' Martínez (fue expulsado ante Huracán), de esta manera se intenta no modificar demasiado el bloque defensivo, pero tal vez habrá que recordarle al ingresante que no hay que ser tan vehemente, para no arriesgar una roja. Por otro lado Maximiliano Lovera será el reemplazante del inhabilitado Federico Carrizo, aunque Camacho se perfilaba como titular pero irá al banco, esta elección es "porque Maxi maneja los 2 perfiles". En tanto que Maximiliano González (ya cumplió la fecha de suspensión) retornará al once en lugar de Joaquín Pereyra quien regresa al banco, la dupla de ataque no se toca pero podría entrar Ruben en el 2T.

Chrisian Bassedas: "Estamos para seguir dando pelea, para dar la talla, trabajar duro, seguir sacando conclusiones y creer que en algún momento va a salir el Sol. Uno sabe que ninguno está en su techo, yo quisiera que estén en 6 puntos..., estamos ahí, si seguimos a partir de ahí seremos un equipo competitivo como hemos sido de a ratos. Estamos contentos con el compromiso, sin dramatismos, no vamos a aflojar, estamos en la otra vereda. Vamos a dar lucha hasta el final. Tengo ganas de ganar para que nos demos una alegría"

CONVOCADOS por OLIMPO:

Arqueros: Anchoverri, Villar.



Defensores: Ojeda, Cahais, Ramírez, Villanueva, Silva Torrejón.



Volantes: Mancinelli, Porras, Vidal, Belleggia, Llambay, Ibáñez, Villarruel, García.



Delanteros: Vila, Troyansky, Lentini, Depetris.



Facundo García fue convocado por primera vez en primera división. Usará la camiseta N° 21. Sebastían Anchoverri en su segunda titularidad, Pedro Silva Torrejón por Nicolás Pantaleone y Lautaro Belleggia por Franco Bellocq. Con esos tres cambios en relación a la fecha pasada, el Aurinegro jugará en Rosario confirmando a sus delanteros Franco Troyansky y David Depetris.



Historial entre ambos

LOS 18 ENFRENTAMIENTOS EN PRIMERA Y NAC. B:

R.Central Olimpo Empates 4 4 10 18 18 Goles

Última visita al Gigante de Arroyito:

Rosario Central 1-1 Olimpo. Torneo 2016/17. Goles de Washington Camacho para el "Canalla", y Víctor López para el "Aurinegro".



Último partido que dirigió Argañaraz al Aurinegro fue en septiembre de 2017 en la caída de Olimpo frente a Unión en Santa Fe por 2 a 0.



Muchas chances para el local, pero la desesperación no tiene medida, sólo intensidad. Casi nada.



Ficha del partido:

Superliga Argentina Fecha 16º

Sábado 17 de Febrero de 2018

Horario: 21:30 hs

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Pedro Argañaraz

Asistente 1: Gustavo Rossi

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Emite: TNT Sports

Probables formaciones: