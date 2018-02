El campeonato Rojinegro

Patronato, había comenzado de buena manera esta Superliga 2017/18, a pesar de ser derrotado en la primera fecha por 2 a 0 ante San Martín de San Juan, se recuperaría con tres victorias de forma consecutiva, vs Argentinos Juniors (2 a 1), vs Tigre (3 a 1) y vs Atlético Tucumán (2 a 1). La racha no se estiraba más que eso, en la fecha 5 volvería a caer por 1 a 0 ante Talleres como visitante en Córdoba, logrando así nueve de los quince puntos que se jugaron hasta ese momento del campeonato.

Después de esa derrota ante el conjunto cordobés, el elenco entrerriano no volvería a ganar hasta la fecha 12, cuando venció a Olimpo por 1 a 0 en el Grella, en la racha negativa tuvo duras derrotas contra Boca por 2 a 0 como local, un encuentro que se le escapó ante Independiente en el final, el cual terminó igualado en un gol. El Patrón perdió muchos puntos como local, además en algunos de estos encuentros le costaba encontrar el gol.

En la reanudación del campeonato el conjunto que dirige Juan Pablo Pumpido, le pudo sacar un punto a un rival complicado como Lanús, y el encuentro se disputó en La Fortaleza. Patronato se mantendría sin perder, con un empate más y dos triunfos muy valiosos ante Vélez (2 a 0) y Chacarita (3 a 0), equipos con los que pelea directamente en la lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Hoy Defensa y Justicia terminó con la racha positiva del Santo, al vencerlo por 1 a 0 como local.

En cuanto a los puntos y ubicación en la tabla de posiciones, el Rojinegro se encuentra 16° con apenas 23 puntos, aunque se encuentra a tan sólo dos puntos de la Sudamericana. En cuanto a goles, tiene 18 a favor, mientras que recibió 17.