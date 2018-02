Gallardo: ''Hicimos un buen partido''

River fue eficaz y se llevó el Superclásico veraniego disputado en el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, al ganarle por 1-0 a Boca, con el tanto del colombiano Rafael Santos Borré. De esta forma, el Millonario se recuperó de la derrota sufrida frente a Independiente Santa Fe el domingo pasado en Estados Unidos.

El técnico de River, Marcelo Gallardo, dialogó con los medios y destacó la importancia del partido a pesar de tratarse de un cotejo de pretemporada: "Jugar un Superclásico, por más que sea de verano, quiero ganarlo y no me gusta perderlo. Es una alegría haber ganado. La gente lo vive de manera particular, por más que sean amistosos. Siempre se generan cosas por dentro y no quiere perder nunca, como nosotros. Siempre se juega el honor en cada partido".

Por otra parte, tuvo tiempo para realizar un análisis del encuentro: "El primer tiempo fue algo confuso desde lo técnico y táctico. No fue correcto. En el segundo mejoramos. Tuvimos un poco de mejor calidad en los pases, más situaciones. Nos da como justos ganadores. Boca no nos inquietó demasiado. Lo controlamos bien y controlamos mejor la pelota. Pudimos haber metido más goles. El equipo jugó bien ante uno de los mejores del campeonato. Tienen jugadores de jerarquía, pero no sufrimos y eso habla bien de nosotros. Sirve para la confianza y para esa solidez que todo equipo necesita. Me voy tranquilo. Hicimos un buen partido".

También se refirió al autor del gol, Borré: "El gol le viene bien para su confianza. Hizo el primer paso de la adaptación en los primeros seis meses. Necesitamos que esa confianza aporte soluciones".

Para cerrar, explicó las ausencias de los dos refuerzos hasta el momento, Lucas Pratto y Franco Armani: "Lucas se viene entrenando bien. Esperemos que en una semana podamos contar con él. Franco viene trabajando con un poco más de demora. Igual lo he visto bien. Veremos cómo sigue".