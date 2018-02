Google Plus

El próximo domingo River Plate empezará a jugar oficialmente en este año 2018. Será cuando visite desde las 19:15 a Huracán, por la 13° fecha de la Superliga Argentina. Si bien ese será el primer cotejo que tendrá que afrontar por los puntos, no hay que dejar de lado lo que será el calendario de febrero del Millonario, que si bien no será exigente en cuanto a la cantidad de partidos, tendrá que disputar algunos que son de cierta complejidad.

El sábado tres de febrero se medirá por la 14° fecha de la Superliga ante Olimpo de Bahía Blanca en el Estadio Monumental, a partir de las 21:30, en lo que será su primer cotejo como local en 2018. A priori este sería un rival accesible ya que marcha 26°to en el torneo doméstico, con apenas nueve puntos (producto de dos triunfos, tres empates y siete derrotas), y también tiene problemas con los promedios del descenso al Nacional B porque está 25°to y por ahora perdería la categoría. Por estos motivos, Raúl Forestello renunció a su cargo de entrenador y en este año Christian Bassedas ocupará ese lugar.

En tanto que el domingo once, en el horario de las 21:30hs, tendrá un duelo por la 15°ta fecha de la Superliga que no le trae buenos recuerdos a la Banda. Visitará a Lanús en La Fortaleza, después de lo que fue la polémica eliminación en las Semifinales de la Copa Libertadores 2017, en la que River perdió en esa cancha por 4-2 y también en aquel partido el árbitro Wilmar Roldán no usó correctamente el VAR.

Sacando eso de contexto, el Millonario se medirá ante un rival menos complicado que en aquella oportunidad ya que su ex-entrenador, Jorge Almirón, renunció a su puesto para irse a dirigir a Atlético Nacional de Colombia (lo reemplazará Ezequiel Carboni), y porque no tendrá a jugadores fundamentales como Diego Braghieri, Maximiliano Velázquez, Nicolás Aguirre y José Sand, quiénes no continuaron en el Granate. Hay que destacar que el conjunto del sur de la Provincia de Buenos Aires no hizo incorporaciones hasta el momento y en la Superliga se encuentra en la 22°da posición, con 13 unidades.

Por otra parte, el domingo 18 de febrero se enfrentará a las 19:30hs en el Monumental a Godoy Cruz de Mendoza, por la 16°ta fecha de la Superliga. El Tomba es un equipo que más allá de la salida de Danilo Ortíz a Banfield y de Gastón Giménez a Estudiantes de La Plata, mantuvo la base de su plantel. Hay que destacar que el Bodeguero fue muy irregular en la Superliga, ya que está 15°to producto de cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas, y por eso su ex-director técnico, Mauricio Larriera, renunció a su cargo y será reemplazado por Diego Dabove.

Mientras que el sábado 24 de febrero, el equipo de Marcelo Gallardo será visitante de Vélez Sarsfield, desde las 19:15hs, en el Estadio José Amalfitanni, por la 17°ma fecha Superliga. El Millonario se tendrá que enfrentar ante un rival que está en una fase de total recambio, ya que está 24°to en la tabla de los promedios, apenas un escalón por arriba de Olimpo, y en la Superliga marcha 19°no con 14 unidades. Por empezar hay que decir que en noviembre fue electo Sergio Rapisarda como nuevo presidente de la institución. Otra cosa que modificó el Fortín fue a su entrenador, ya que en ese mismo mes (días antes de las elecciones) Omar De Felippe renunció como entrenador. El que lo reemplazó es Gabriel Heinze, quién le pidió a la dirigencia que le traiga varios refuerzos. Los que más se destacan son Mauro Zárate, Marco Torsiglieri, Jesús Méndez y Rodrigo Salinas.

Por último, el miércoles 28 de febrero, River hará su debut en la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil, a quién visitará en el Estadio Maracana de Río de Janeiro. Este sería a priori el compromiso más complicado que tendrá que afrontar el equipo del Muñeco Gallardo, ya que no solo tendrá que ir a jugar al país carioca, sino que también se medirá ante un conjunto que tiene muy buenos futbolistas como su gran promesa Vinícius Júnior, el arquero Diego Alves, el expermientado Diego Ribas, Éderson, y la reciente incorporación Marlos Moreno. También hay que destacar al peruano Paolo Guerrero, quién no estará presente en este choque por la suspensión que tiene por un dopping positivo. Además cabe resaltar que Paulo César Carpeggiani es su nuevo entrenador, ya que Reinaldo Rueda renunció para irse a dirigir la Selección de Chile.