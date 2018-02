Quintero: "Estoy motivado y quiero aprovechar esta oportunidad respondiendo en el campo"

Google Plus

En la mañana de hoy, el futbolista colombiano Juan Fernando Quintero llegó a la Argentina para sumarse al plantel de River Plate. El volante creativo de 25 años se realizó la revisión médica en la Clínica Rossi (la cuál pasó con éxito) y en las próximas horas firmará contrato con la institución.

"La llegada a River me agarra maduro, desde los 15 años que juego al fútbol de manera profesional. Es una hermosa oportunidad que se me presenta, ya que este es un club muy grande. Le agradezco a todas las personas que hicieron esto posible", contó el colombiano en rueda de prensa tras hacerse los estudios médicos. También agregó: "Siempre me llamó la atención el fútbol argentino, estoy motivado y quiero aprovechar esta oportunidad respondiendo en el campo".

Posteriormente confesó intimidades de su charla con el entrenador Marcelo Gallardo: "Tuve la oportunidad de hablar con el. Me dijo que quería que venga a River, y yo no tuve la menor duda para venir. Por suerte las partes se encargaron para que esto suceda. Espero volver a hablar pronto con Marcelo", manifestó.

También dijo que su compatriota ex-River, Radamel Falcao García, fue el primero en felicitarlo por su pase al Millonario, y en referencia a los kilos de más que aparenta tener dijo: "Hice una buena pretemporada y físicamente estoy bien. Solamente estuve parado tres días".

Quintero llegará proveniente del Porto de Portugal, a préstamo por un año y con opción de compra. En caso de que el Millonario quiera hacer uso de la opción debería desembolsar una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares por el 50% del pase.

Juan Fernando Quintero, también apodado Juanfer, es una de las apariciones más rutilantes del fútbol colombiano en los últimos años. Comenzó su carrera en el Envigado de su país, y también pasó por clubes como Atlético Nacional, Pescara de Italia, Stade Rennais de Francia e Independiente de Medellín. También tuvo la posibilidad de jugar en la Selección Colombia, con la cuál disputó el Mundial de Brasil 2014.

El gol de Quintero en el Mundial 2014: