Borré: "El gol a Boca fue importante porque me llena de confianza"

En la tarde de hoy, Rafaél Borré y Javier Pinola hablaron en rueda de prensa, luego de lo que fue el entrenamiento en el River Camp. El colombiano que anotó el gol del triunfo ante Boca Juniors el pasado domingo, manifestó su satisfacción: "El gol a Boca fue lindo e importante porque me llena de confianza para seguir afianzandomé en el grupo".

Luego dijo que se va a acoplando muy bien al grupo y que se entiende cada vez mejor con sus compañeros. Además de eso recalcó la importancia de jugar en River y la presión que conlleva estar en uno de los más grandes de la Argentina: "River te exige mucho, tenemos los objetivos claros. River es un grande que siempre quiere ganar torneos", aseguró. También se refirió al presente en la Superliga: "Si empezamos a sumar de a tres podemos hacer un buen torneo. Tenemos objetivos lindos por delante y este semestre va a ser muy importante para nosotros".

Posteriormente analizó a los refuerzos del Millonario, los delanteros Lucas Pratto y su compatriota Juan Fernando Quintero: "Lucas viene trabajando muy fuerte y Juanfer nos aportará mucho, va a encajar muy bien en River. Gallardo elegirá al que mejor esté en cada puesto".

Por otra parte el que también dialogó con los periodistas fue Javier Pinola. El defensor de 34 años confesó que se encuentra de una mejor manera con respecto al semestre anterior: "Me vino muy bien este período de vacaciones y prepararme bien para esta pretemporada. Llegué diferente y con más tranquilidad, porque ya pasé los seis meses de adaptación. Ahora me relajé y tengo que ser yo mismo. Más allá de eso nunca me escondí y siempre di la cara", contó.

También manifestó: "Estoy más tranquilo. Uno al sentirse bien físicamente, lógicamente que lo mental ayuda mucho más. Lo importante es que pueda ayudar desde el lugar que me toque. Aspiro a mantenerme, a mejorarme cada día sin conformarme y aceptar lo que diga el técnico".

"Sabemos la calidad de jugadores que tenemos de mitad de cancha para adelante. Los defensores tenemos que apoyar a los ofensivos. Obviamente que a nosotros también nos gusta jugar y pasar la mitad de cancha, aunque también tenemos que saber leer los diferentes momentos. Si el rival ve que saliste tres veces jugando se aviva y a veces hay que tomar otro camino", dijo en relación al juego del Millonario.

Por último avisó que el equipo se preparó a conciencia y va a dar pelea en todas las competencias que le toque afrontar, y habló del actual plantel de la Banda y de las recientes incorporaciones, Armani, Pratto y Quintero: "Se mantuvo el plantel que estaba. A mitad de año se hicieron bastante incorporaciones, ahora ya estamos bien integrados y si Marcelo creyó necesario que estos jugadores tenían que venir es porque confía que tienen que estar aquí. Ojalá que el entrenador los vea bien así pueden aportar para el equipo", cerró.

El entrenamiento de hoy:

River se entrenó esta tarde en el predio River Camp que posee en Ezeiza, con miras a lo que será el choque del próximo domingo ante Huracán en Parque Patricios.

En la práctica de hoy, el equipo de Marcelo Gallardo comenzó la sesión en dos grupos divididos de los cuáles uno hizo trabajos regenerativos mientras que el otro realizó una entrada en calor con pelota.

Los futbolistas que jugaron ante Boca hicieron trabajos regenerativos. Foto: APL Somos Fútbol.

Posteriormente los que trabajaron con el balón, hicieron ejercicios físico-técnicos en espacios reducidos. Cabe resaltar que en la práctica de hoy el lateral paraguayo Jorge Moreira, se entrenó de manera diferenciada, además de que también estuvieron presentes las recientes incorporaciones del Millonario como lo son el arquero Franco Armani y el delantero Lucas Pratto.