Los que se marcharon este verano

El mercado riverplatense 2018 fue fuerte en cuanto al calibre y la inversión de los futbolistas que arribaron para disputar la Superliga, Supercopa Argentina y Copa Libertadores, aunque priorizando la calidad por sobre la cantidad. De igual forma, no fueron muchos los que se despidieron de la institución este verano. Ellos son.

Augusto Batalla

El arquero, uno de los más cuestionados por los hinchas en la temporada 2016/17, fue cedido a préstamo por un año a Atlético Tucumán. El guardameta juvenil, quien tuvo la responsabilidad de heredar el buzo de Marcelo Barovero, fue bancado por Gallardo durante todo un año, aunque sus errores puntuales en partidos clave lo sentenciaron, y el semestre pasado perdió la titularidad a manos de Germán Lux. Batalla disputó 51 encuentros oficiales, con 53 goles recibidos y manteniendo su arco invicto en 21 ocasiones. Ganó la Recopa 2016 y la Copa Argentina 2016 como titular, y la Copa Argentina 2017 desde los relevos. En el Decano, que jugará la Libertadores 2018, buscará recuperar la confianza y regresar más maduro y con chances de reivindicarse en 2019.

Tomás Andrade

Este enganche, que deslumbró a todos en su debut en Primera ante Vélez en 2016, no logró hacer pie en la elite. Comparado con Andrés D'Alessandro, Tomi fue uno de los 'mimados' de Gallardo, que le dio pista en 2016 y 2017. No obstante, el volante zurdo no pudo demostrar sus buenos dotes técnicos en Primera, más allá de algunos chispazos, y fue perdiendo terreno cada vez más en el semestre anterior, donde jugó poco y nada. En total, disputó 33 juegos, con 8 asistencias y sin goles. Por lo tanto, este verano firmó para Atlético Mineiro, en condición de cedido por un año, sin cargo y con opción de compra por € 3.000.000. En el fútbol brasileño tratará de tener esa continuidad que anhela.

Zacarías Morán Correa

Otro de la cantera. El volante central, quien tuvo que ser sometido a una cirugía por una lesión ligamentaria, tuvo la chance de jugar en las pretemporadas pasadas y ser parte del Plantel Profesional 2017, aunque sólo tiene un partido oficial en su currículum: 25/5/17, ante DIM, por la Copa Libertadores del año pasado (derrota 1-2), donde también debutó Maxi Velazco. Sin oportunidades en este nuevo River, se sumó a préstamo a San Martín de San Juan, que tiene entre sus filas a otros tres juveniles riverplatenses: Emiliano Agüero, Leandro Vega y Luis Olivera.

Denis Rodríguez

El volante por derecha se fue de River sin pena ni gloria, habiendo jugado tan sólo tres partidos por los puntos. Llegó al Millonario a mediados de 2016, y en partidos amistosos se destacó. No obstante, en enero de 2017, en un amistoso contra Sao Paulo, Denis sufrió una rotura ligamentaria que lo marginó gran parte del año pasado. A pesar que le renovaron el préstamo por un año más, Gallardo decidió no tenerlo en cuenta y regresó a Newell's Old Boys.