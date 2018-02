River vuelve al ruedo en la Superliga

Google Plus

En la tarde de mañana, comenzará la hora de la verdad para River Plate. Luego de un mes y medio sin competir oficialmente, el Millonario tendrá la difícil tarea de disputar, en la 13°er fecha de la Superliga Argentina, un partido que no será nada fácil. Se medirá ante Huracán, quién sumó 21 puntos en lo que va del torneo, en condición de visitante, en la tarde-noche del domingo.

El cotejo se jugará a partir de las 19:15hs en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El árbitro de este duelo será Germán Delfino, ayudado por los jueces de línea Ezequiel Brailovsky y Julio Fernández, además de la cooperación del cuarto árbitro, Ariel Penel. El partido será televisado por la señal de TNT Sports Premium, por la cuál el televidente que desee ver este evento deberá abonar $300 extras a su cableoperador.

El equipo que entrena Marcelo Gallardo tiene la premisa de conseguir un triunfo que lo haga recuperarse en la Superliga. La forma en la que la Banda arranca este 2018 en el campeonato doméstico es muy similar a la segunda parte de la Liga Argentina 2017, en la que el Millonario también merodeaba en la mitad de la tabla y estaba algo lejos de los puestos que permiten disputar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. El año pasado River logró remontar y de esa forma quedó segundo, y ahora el plantel tiene el mismo objetivo. De hecho el Muñeco Gallardo manifestó ayer en conferencia de prensa que no quiere descuidar la Superliga. Actualmente el Millonario está 17mo con 15 puntos, a tres de Defensa y Justicia, que es el último que entra a la Sudamericana 2019, y a siete unidades de Independiente, el último en clasificar a la Libertadores 2019.

River quiere aumentar su historial ante Huracán

A cuanto al choque del domingo, el director técnico de River aún no contó públicamente a los futbolistas titulares que enfrentarán al Globo de Parque Patricios, más teniendo en cuenta que en la semana tuvieron molestias físicas jugadores que podrían haber sido convocados para esta cita como Lucas Pratto, Nicolás De La Cruz, además de Marcelo Larrondo, quién si bien no estaba en los planes para ser tenido en cuenta para este partido, tuvo un inconveniente en su rodilla, por lo que su vuelta a las canchas se demora. Hay que tener en cuenta que no concentró Jonatan Maidana, debido a que debe purgar una fecha de suspensión por llegar a las cinco amonestaciones.

Más allá de esto, es probable que River salga a la cancha con los mismos futbolistas que vencieron a Boca hace una semana en Mar Del Plata: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Borré.

Por otra parte, el equipo que entrena Gustavo Alfaro viene de ganarle un amistoso a su clásico rival, San Lorenzo de Almagro, por 2-0. Ante River, es probable que el director técnico alinee a los siguientes jugadores: Marcos Díaz; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Martín Nervo, Lucas Villalba; Adrián Calello, Israel Damonte; Ignacio Pussetto, Patricio Toranzo, Julio Angulo y Norberto Briasco. El Globo está en alza y con ganas de meterse en la pelea de arriba.