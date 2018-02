Gallardo: "La semana pasada no se hablaba de crisis"

Las habituales catadrás de fútbol que da Marcelo Gallardo los días viernes de cada semana, se adelanto un día debido a que será el día sabado que cumpla con el partido correspondiente a la fecha 14 de la Superliga cuando reciba a Olimpo a las 21:30hs. Para dicho partido, el DT confirmó la presencia de Franco Armani y Juan Quintero en la lista de concentrados, pero aún no confirmó si jugarán desde el inicio, ante esa inquietud por ver a los refuerzos (del cual sólo debutó Lucas Pratto ingresando desde el banco)

"Nosotros pedimos jugadores y trataemos que lleguen al inicio para que no pierdan tiempo de trabajo y conzocan a sus compañeros, los tiempos no lo manejamos y los casos no son los mismo: Zuculini viene con actividad y no necesita ponerse a punto; en caso de Armani y Pratto entiendo la asneidad pero tiene que estar preparados para jugar: uno viene de un parate de casi 40 dias sin entranar y Lucas de un lesion que arrastraba y venía sin mucho trabajo, tengo que ser muy medido. Pondré a los jugadores cuando esten bien y será en base a su rendimiento, pero esa es otra historia, estoy tranquilo con que el equipo encontrara su juego y su forma"., expresó el Muñeco ante los medios en el River Camp.

Consultado sobre la situación de Jonatan Maidana, quidn fue tentado para jugar en Mexico, se manifestó a favor de que se quede a completar de esta manera sus 8 años vistiendo la banda: "No queriamos que se vaya, es un jugador fundamental, en nuestra estructura quiero jugadores como despues este, se verá como estará en sus condicones o en cuanto se lo pueda exigir. Tampoco habia oferta, no habia mucho del cual hablar. El esta contento d estar y eso es suficiente", aclaró.

Al igual que Leonardo Ponzio y Rodolfo D'onofrio, trató de calmar las aguas en lo que se rumorea de una crisis futbolística ya que "Recien empieza el año y jugamos un solo partido", además - ya con un tono más crítico - afirmó: "Me parce algo exagerado, la semana pasada le ganamos a Boca y los problemas estaban del otro lado. Muchas cosas se dicen que son irracionables pero tengo que estar sereno. Perdimos un partido por un detalle, no jugamos mal o fuimos un desastre . Hay que ser medido con lo que se dice, lamento si se ofende con mi serenidad tengo que hacer el mejor equipo para que el hincha se sienta identificado. Si en 4 o 5 fechas esto sigue igual si voy a ser responsable, pero mientras no me pasa eso".

En cuanto al proximo rival, confesó conocer a Bassedas quien en su debut en el equipo del interior cayó ante Belgrano, dijo que "Conociendo la caebza del DT imagino que no vendrá defenderse y debemos superar esas brarreras que se nos imponen y tratar de encontrar una vuelta. En el ultimo partido nos falto agresividad para dañar, cambiar el ritmo y no lo hicimos. vemos los errores cometidos y tratamos de mejorarlos", cerró.

MÁS DECLARACIONES DEL MUÑECO:

- "Quintero va estar en el banco, se tendrá que adapatar al futbol argentino para que vea lo que es capaz de hacer en nuestro futbol, y espero q lo este xq es muy buen futbolista".

- "Me llena de orgullo el crecimiento del club un predio para desarrolar futbolistas que se le de contencion, una posibilidad integral de acompañar su creciemiento y fomacion de vida, iniciamos un camino en el cual es una semila que se siembra para que los frutos crezcan a mitad o largo plaza".

- Sobre el cespéd del Monumental: "Están haciendo un trabajo enorme para que el campo este de la mejor manera, no le he pisado".

- "No uso redes sociales, porque no me interesa ver la vida de otros ".

- "A mi me gusta jugar bien, quiero q mis quiero vayan al frente".

- "Enzo Pérez hizio una muy buena pretemporada y neceista partidos para soltarse, con los partidos se va a soltar y sentir cada vez mejor y va ir encontranando su mejor forma".

- "Desconozco que venga Sampaoli a ver jugadores, no puedo hablar de algo que nose".

- Sobre la posibilidad de que Ponzio y Zuculini jueguen juntos: "No descarto en un futuro convivan ambos jugadores, pero por el momento no es mi impresión".