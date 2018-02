Gallardo: "Viene bien ganar para seguir soltándose"

¿Fin de la "crisis"? Con un buen segundo tiempo en el que aparecieron los dos golazos de Ignacio Scocco que le dieron la victoria a River ante Olimpo por 2-0, vuelve la tranquilidad al equipo Núñez criticado por su fallido debut y su lejanía de los puestos de copa. Pero si alguien quiso bajarle el tono drámatico a la situación fue Marcelo Gallardo, quién mostró estar conforme por lo hecho por sus jugadores: "Fuimos de menor a mayor acomodandonos. Lo mejor se vio en el segundo tiempo. Viene bien ganar para seguir soltándose. Con el correr de los partidos nos vamos a sentir cada vez mejor. Los mejores equipos aparecen después de los tres, cuatro, cinco partidos" además sobre el actuar del rival dijo: "El planteo de Olimpo fue bueno en la primera etapa. Después de nuestro primer gol, ellos no tuvieron respuesta".

Después se refirió al golazo que hizo Nacho el cuál considero como una exquisitez: "Fue una obra de arte. Él, en esa jugada, manifiesta todo su talento". Continuando con el análisis individual, lo vio sólido a Franco Armani en su debut en el arco del Más Grande y sobre Juan Quintero declaró: "Le falta trabajo, le falta consistencia. Mostró destellos de talento y el hincha de River seguramente lo identificó como un gran jugador".

"Cuando la gente responde, se contagia del equipo, a mí me demuestra que vamos bien y que vamos por buen camino, que nos sentimos a gusto. A veces tengo que bajarle un mensaje al hincha de River y decirle que no se confunda con lo que se dice. Lo ideal es que la gente de River no entre en ese juego, que no corresponde. La gente siempre acompaña y sostiene", cerró el DT hablando sobre el ápoyo masivo del Monumental en su primer partido de local en el año.