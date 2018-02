Oso de arranque y vuelve Mayada

Este domingo, no será un partido más para el mundo River, ya que regresará al estadio Néstor Díaz Pérez, más conocido como La Fortaleza, escenario en el cual se dio la eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores 2017, con la polémica utilización del VAR. Pasaron pocos meses de aquel episodio, pero el contexto es muy diferente, ya que se enfrentarán dos equipos que no andan del todo bien en la Superliga y en el caso de La Banda, buscarán seguir en la senda del triunfo y volver a hacerse fuerte de visitante.

La victoria ante Olimpo fue muy productiva para el DT, aunque sabe que su equipo puede dar más y es así que para medirse a Lanús éste domingo desde las 21.30, meterá mano en el once que jugó de entrada el domingo pasado. La nota más relevante será la titularidad del refuerzo estrella, Lucas Pratto, quien sumó minutos en los segundos tiempos ante Huracán y Olimpo. El Oso, ya óptimo desde lo físico, tratará de marcar su primer gol oficial en River y jugará en lugar del colombiano Rafael Santos Borré.

En tanto, siguen en enfermería Jorge Moreira, Ariel Rojas y Marcelo Larrondo.

Por otra parate, se dará el retorno del uruguayo Camilo Mayada, quien no juega oficialmente desde el 21 de junio de 2017 (vs Aldosivi), debido a su sanción por doping. El ex Danubio, que no fue tenido en cuenta en los dos primeros encuentros de 2018, participó del ensayo de fútbol y jugará en el puesto donde mejor rindió, de volante por derecha, en reemplazo de Ignacio Fernández, cuyo nivel viene en decaída desde el semestre pasado. Se especulaba que Juan Fernando Quintero, el colombiano que debutó ante el Aurinegro, podía a tener su chance desde el arranque, pero esperará su turno en el banco de relevos.

De no mediar inconvenientes, ante el Granate, Gallardo pondrá a éste equipo en cancha: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Mayada, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Pratto.