Gallardo: ''No hay excusas, jugamos mal''

Nuevamente, River volvió a demostrar un rendimiento preocupante tras la derrota como visitante por 0-1 frente a Lanús, en el marco de la fecha 15 de la Superliga Argentina 2017-18. De esta forma, el Millonario acumuló su segunda caída en el año tras el traspié ante Huracán.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios tras el encuentro y fue autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos: ''Analizando lo que fue el partido, no tenemos muchas excusas. Fueron 25 minutos en los que dominamos la pelota, jugamos en campo de ellos, pero no generamos muchas situaciones. Después del gol de ellos, no encontramos el camino. No hay excusas, jugamos mal y tenemos que insistir. Tenemos material para jugar mucho mejor. No fue un partido lindo. Hay que laburar. Vamos a trabajar con los jugadores para poder revertir esta imagen".

Luego, tuvo tiempo para describir cuál es una de las principales falencias que tiene River: "Estamos tomando malas decisiones y confundiendo los caminos. Dimos un paso atrás de lo hecho ante Olimpo. Intentamos de entrada. Antes del gol estábamos metidos y después no tuvimos respuestas. Nos pasó algo similar que en el partido con Huracán. Necesitamos creer y no confundirnos. Nos tenemos que identificar con una idea de juego".

''No tenemos que perder la calma. Si perdemos la paciencia, sería un error. Los jugadores tienen que elevar su nivel porque están con grandes posibilidades de mejorar su nivel futbolístico. Trabajaremos en eso y en las respuestas anímicas. Claramente no podemos caernos después de un gol en contra. Eso está dentro de las posibilidades, pero no tenemos que confundirnos y eso me da bronca. Nos salimos de la idea que yo quiero como equipo", afirmó el Muñeco.

Para cerrar, Gallardo explicó que deben tener respuestas positivas ante situaciones complicadas a lo largo de los cotejos: "Tenemos que detectar cuáles son los momentos adversos del partido, no agachar la cabeza y eso es lo que nos faltó. Tenemos que seguir dándole intensidad al partido, aunque no estemos del todo fino. Tenemos que ser agresivos. Si nos pegan primero, hay que tener respuestas".