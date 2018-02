Pinola: "A nadie le gusta no verse arriba"

"Tenemos la pelota, pero nos falta confiar en nosotros. Ellos tenían jugadores rápidos que aprovechaban cuando perdíamos la pelota" comentó el central sobre el rendimiento del equipo en la derrota de anoche ante Lanús.

"Jugamos bien hasta el gol, nos faltó ser más punzantes. En el segundo tiempo intentamos por todos los medios", analizó el zaguero central acerca de las falencias que tuvieron en La Fortaleza.

River se encuentra en los últimos puestos a casi 20 puntos del -inancanzable- líder y con varios equipos encima para lograr colocarse en puestos de Copa, para lo que Javier afirmó: "A nadie le gusta no estar arriba. Venimos trabajando bien, pero algo nos está faltando todavía. No nos juega la cabeza en la tabla de posiciones", cerró el ex Central.