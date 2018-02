El regreso del caudillo y la hora de los refuerzos

Todos los riverplatenses aguardaron hasta última hora sobre el futuro de Jonatan Maidana, quien estuvo a un paso de emigrar al Toluca mexicano, en el cierre del libro de pases, en búsqueda de más continuidad, sabiendo que su nivel no era el mismo. Sin embargo, el 2 tiene un sentido de pertenencia tan grande con la institución que decidió continuar en el plantel (tiene contrato hasta 2019) y quedarse a pelearla, porque por primera vez en sus siete años y medio en el Club, es suplente. La gente lo ovacionó en el Monumental ante Olimpo, en el minuto 2, haciéndole saber la admiración y el respeto que se ganó adentro de la cancha.

No obstante, Jony tendrá otra chance este domingo, en el partido ante Godoy Cruz por la 16° fecha de la Superliga, en Núñez. Marcelo Gallardo es consciente que la defensa no está respondiendo, y por ello meterá mano ahí: saldrá del once de arranque Javier Pinola, quien había llegado a River por su enorme nivel en Rosario Central, que todavía no pudo mostrar en La Banda. Es así que Maidana compartirá la zaga central con Lucas Martínez Quarta, como en la temporada 2016/17, donde ambos pudieron complementarse y lucirse.

El último partido que jugó Maidana había sido en la final de la Copa Argentina pasada, ante Atlético Tucumán (9/12/17), y con 250 partidos, 8 goles y 9 títulos en su espalda, quiere recuperar su lugar en el verde césped y no volver a salir.

Gol de Maidana a Godoy Cruz (2011)

Adentro los cuatro

Para recibir al Tomba, el Muñeco realizará variantes totales en el mediocampo: debutará oficialmente Bruno Zuculini, haciendo de doble cinco junto a Leonado Ponzio, dado que Enzo Pérez debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Asimismo, en la derecha, estará el colombiano Juan Fernando Quintero, quien tendrá su estreno como titular, reemplazando a Ignacio Fernández. En la delantera seguirá Lucas Pratto y en el arco se mantendrá firme Franco Armani. De esta manera, los cuatro refuerzos de pretemporada tendrán su oportunidad desde el inicio.

Chance para De La Cruz

Durante la semana, el DT sorprendió a más de uno al no incluir a uno de sus jugadores predilectos: Gonzalo Martínez, quien viene bajo y a diferencia del semestre pasado, su aporte en goles ha sido nulo en estos tres primeros encuentros del año. En su lugar estará el uruguayo Nicolás De La Cruz, quien se recuperó de sus malestares físicos que le impidieron tener continuidad y quien buscará convencer y demostrar por qué lo fueron a buscar. Lleva 16 partidos jugados en River, sin goles y con un andar irregular. Estará volcado en el sector izquierdo para generar juego y opciones a los delanteros.