Gallardo: "No puedo hacer un análisis futbolístico del partido de hoy"

Tras un empate con polémica arbitral ante Godoy Cruz, el entrenador millonario no escatimó en esconder su bronca que seguramente es una mezcla entre: Rendimiento del equipo, fallos de Baliño y la sensación de que podría haberlo dado vuelta. La conferencia, literal, duró poco menos de cinco minutos por reloj. Esto dijo.

"No puedo hacer un análisis futbolístico con todo lo que pasó hoy. No voy a opinar del arbitraje porque estaría demás. Quiero creer que no hay nada detrás, pero con noches como hoy se hace un poco díficil", arrancó diciendo inquieto con el partido. Luego agregó: "Me criticaron mucho con la frase de la 'guardia alta' y mucho, por eso no voy a decir más nada".

En cuanto al rendimiento del Millonario en el partido aclaró: "Podríamos haber perdido por mucho y tomo bien el empate. Tengo que reconocer el esfuerzo de mis jugadores, no podíamos perder hoy. Si pasaba nos íbamos a sentir muy dañados. Esto tiene que servir para ir adelante y seguir fortaleciéndonos. Era para perder por mucho y terminamos empatando".

"Vengo a dar la cara. Salí del partido muy caliente por todo lo que pasó. Vine por respeto a ustedes (a los periodistas). Me tuve que calmar, tengo poco para decir y les pido disculpas", tiró.

"No esperábamos este comienzo en este principio de año, pero esto tiene que servir para hacernos fuertes"

Para finalizar, dijo: "Tengo que pedirle disculpas al árbitro porque con la sangre caliente cometí errores. No es algo que corresponde", haciendo referencia al "¿Vinieron para cagarnos?" hacia la terna arbitral en pleno partido.

Mañana, River Plate entrenará a puertas cerradas en el River Camp a partir de las 17 horas.