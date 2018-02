Alario: "Extraño River, viví cosas inimaginables"

Con la herida ya cerrada por parte de los fanáticos de River, "El Pipa" habló desde Alemania con Fox Sports. Si bien el delantero aclaró que no se arrepiente de haberse ido, admitió extrañar tanto a River como a Colón. Enterate que más dijo.

"Arranque un año diferente. Ya estoy mucho mejor que antes, más adaptado a esta nueva forma de vida. Es otro país, culturas diferentes pero la voy llevando bastante bien", tiró. Pero después agregó: "Al principio me costo y muchísimo, el ritmo es distinto. A los 60 minutos de partido no daba más. El alemán es frío de personalidad, tengo poca comunicación con los compañeros pero poco a poco me van ayudando algunos sudamericanos de acá. Cuando salgo con el mate piensan que soy raro, que estoy consumiendo algo raro, se los hice probar a los alemanes y no les gustó".

Con respecto a su pasado en River, aclaró: "Se me complica un poco con el cambio de horario, pero siempre trato de seguir a River. También sigo a Colón. Cada vez que puedo, miro. Pero si entreno al otro día en la mañana, se hace más difícil".

Al ser cuestionado por la Selección y el Mundial de Rusia dijo: "No estoy arrepentido por irme de Argentina, ni cuando estaba allá ni ahora estuve en las listas de convocados. No es algo que tenga en mi cabeza ese '¿Cómo no me quede?'. Pienso que si rindo, sea en Alemania, China o cualquier lado del mundo y tengo que estar, estaré". Más adelante, un poco serio y un poco en broma, declaró: "Yo llevaría a Higuaín, al Kun y la mitad Lautaro (Martínez), la otra mitad voy yo".

"En lo personal, el VAR me anuló un gol. Por mí que lo saquen (bromea), le saca la picardía al fútbol. Acá de la BundesLiga lo quieren sacar".

"Hablo siempre con mis ex-compañeros de River, con el cuerpo médico y con el cuerpo técnico también pero no con Gallardo. Aunque si con un muy allegado a él, lo cual le atribuye mi saludo", admitió al respecto de su relación con el 'Mundo River'.

A su opinión, por el presente del equipo millonario aclaró: "No me gusta hablar si no estoy ahí, para eso están los jugadores y técnico. Han pasado cosas que no han beneficiado a River. Lo que si sé es que por conocerlos, van a poder sacarlo adelante. Confío en ellos". Después sumó: " A Nacho le gusta jugar más como Driussi y Lucas se parece a mí. Llegó hace poco y es difícil para él, lleva trabajo y tiempo".

Para finalizar la comunicación, se asinceró y dijo: "Extraño tanto a River como a Colón, viví cosas muy lindas ahí. River me dio la oportunidad de ser campeón, nunca me imaginé jugar partidos tan importantes y es por eso que extraño y siempre que puedo, lo sigo".