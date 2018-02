Gallardo: ''Soy el principal responsable''

Google Plus

River sigue en plena racha negativa tras una nueva derrota, esta por 0-1 frente a Vélez en condición de visitante, en un encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Superliga Argentina 2017/18. El Millonario acumuló su octava caída en el certamen y la sexta en condición de visitante.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios y no ocultó su malestar por la situación que vive actualmente su equipo: "Estoy con mucha bronca y amargura. No puedo decir nada contrario a lo que se vio en el partido. Ante una dificultad tan importante como la falta de juego en la cual no podemos salir, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando".

También admitió que es el principal responsable del momento negativo: "Tenemos que renovar las energías negativas. Ojalá que en el partido en Brasil podamos encontrar la respuesta. Tenemos que cambiar y encontrar las respuestas. Soy el principal responsable, el que pone y saca jugadores, el que trata de ver respuestas positivas. En esa dificultad tenemos que tirar para adelante. Ahora no queda otra".

''Tenemos que afrontar el viento en contra como sea. Si bien fue parejo, ante esa energía y decisión que mostró Vélez nos puso en dificultad. En el segundo tiempo, cuando estábamos mejor en el partido, vino la expulsión de Enzo Pérez. Luego apareció una reacción del equipo con un hombre menos y tuvimos la chance de empatar, pero eso no alcanza", afirmó el Muñeco.

Para cerrar, destacó la impotancia que tendrá el partido del próximo miércoles, cuando enfrente a Flamengo en Brasil por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores: "El partido ante Flamengo va a ser un importante para arrancar de manera positiva en la Copa Libertadores y después se va a venir Boca en la Supercopa. Esos partidos tenemos que mirar como objetivo para comenzar a funcionar como equipo. No debemos tratar de esconder y decir la verdad".