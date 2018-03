Gallardo: ''Esto sirve para que los jugadores ganen confianza''

Google Plus

A pesar de seguir con las dudas futbolísticas que venía arrastrando desde los partidos de la Superliga, River se trajó un valioso empate de Brasil por 2-2 frente a Flamengo, en la primera fecha del grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores. Los goles del encuentro para el Millonario fueron anotados por los uruguayos Rodrigo Mora y Camilo Mayada.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con la transmisión oficial y le dio suma importancia al resultado obtenido teniendo en cuenta el contexto que rodea a su equipo: "No veníamos bien, empezábamos la Copa contra un grande en Brasil. Arrancamos perdiendo, empatamos, otra vez pasamos a perder y empatamos sobre el final. Eso es para destacar, no habernos caído, no agachar la cabeza, que era lo más natural que pasara en este momento nuestro. Esperemos que sea un punto de partida".

También afirmó que espera que esta sea una inyección de confianza para sus dirigidos: "Era un partido muy importante desde lo mental por la situación en la que veníamos. Sirve para que los jugadores ganen confianza. Tiene mucho valor para nosotros. En algún momento la racha tiene que cambiar, tenemos que hacer méritos para cambiarla nosotros".

Por otra parte, Gallardo tuvo tiempo para hacer un análisis de cómo se fue dando el encuentro: ''En el primer tiemo fue un partido muy táctico, de pocas llegadas, típico de Copa. Lamentablemente tuvimos que remar dos veces para empatar. El segundo gol de ellos fue en nuestro mejor momento. Nos hizo jugárnosla con más gente y lo conseguimos. Creíamos que a partir de los diez, quince minutos del segundo tiempo, si sosteníamos el partido nivelado, podíamos empezar a encontrar espacios con cambios frescos. Se dio lo que pensábamos pero en contra, porque hubo que buscar el empate en dos ocasiones''.

Para cerrar, tuvo palabras de elogio hacia Mora, autor del primer gol Millonario: "Rodrigo está haciendo un esfuerzo enorme, se ve el entusiasmo y las ganas que venía guardando en mucho tiempo de dudas con respecto a su recuperación. Está mostrando todas sus ganas y energía".