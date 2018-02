La hora de la verdad

Google Plus

A partir de las 21:15, San Lorenzo tendrá su primer partido oficial del año y será ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. Este partido será correspondiente a la 13º fecha de la Superliga y muy vital para el equipo dirigido por Claudio Biaggio ya que en caso de sumar de a tres alcanzará a Boca Juniors –actual líder del torneo-.

Con la confirmación del Pampa como entrenador del Ciclón luego de la gran cosecha de triunfos que logró en el campeonato, ahora comenzará el 2018 con las energías renovadas y la ilusión del torneo, más la participación en la Copa Sudamericana donde enfrentará a Atlético Mineiro.

En este mercado de pases, el conjunto azulgrana no hizo movimientos en grandes cantidades. El club sostuvo la base del equipo y en las últimas horas se sumó Valentín Viola, el delantero llegó en condición de préstamo por 18 meses. Pasando a las bajas, Marcos Angeleri partirá hacia Chile para vestir la camiseta de Colo-Colo –dirigido por Pablo Guede, ex dt del Ciclón- y otra de las bajas es la de Ezequiel Cerutti. Si bien, el ex Estudiantes viajó con el plantel y está entre los concentrados, será vendido y estará en Al Hilal bajo las órdenes de Ramón Díaz, también con un paso por el club.

En cuanto al equipo que enfrentará a la ‘T’, Biaggio podrá contar con Nicolás Navarro quien se recuperó de una lesión en el gemelo y será el dueño del arco azulgrana. En la defensa, Paulo Díaz seguirá con su recuperación de la sobrecarga en el isquiotibial y Víctor Salazar será su reemplazante. Por último, Rubén Botta ocupará el lugar de Cerutti y estará en la delantera junto a Blandi.

De esta manera, los once jugadores que saldrán a la cancha en el Kempes serán los siguientes: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Gabriel Gudiño, Juan Mercier, Facundo Quignon; Fernando Belluschi; Rubén Botta y Nicolás Blandi.