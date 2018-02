Futuro incierto para Gaitán

Google Plus

A solo cinco meses aproximadamente para la próxima Copa del Mundo y uno de los principales objetivos de Jorge Sampaoli, que es volver a conquistar el mundo -32 años desde que no levanta el trofeo Argentina y es el último subcampeón del mundo-. Por eso junto a Sebastián Beccacece su ayudante de campo, en estos momentos se encuentran de gira por Europa con una idea clara de juntarse con los futbolistas y también armando la lista para los dos partidos en marzo frente a Italia -en Inglaterra, el día 22 de ese mes- y España el 27 en Madrid respectivamente. Estos serían algunos de los últimos encuentros previos al Mundial y sacará sus últimas conclusiones antes de presentar la nómina final rumbo a Rusia 2018.

El mercado de pases en el Viejo Continente está a la orden del día y uno de los cotizados en el presente receso es Nicolás Gaitán, quien no tiene demasiado rodaje en el Colchonero y varios equipos posaron los ojos en el extremo. El primero de ellos fue su primera institución en su carrera, el Xeneize pensó en volverlo a repatriar y hoy en día está en stand by su arribo al conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

No sería el único ofrecimiento por el ex Benfica y tiene algunos de escuadras de la Premier League como Watford, West Ham, Southampton y Everton. Esas posibilidades no serían las únicas en manejar para el oriundo de San Miguel y hace horas le llegó una concreta de Rusia precisamente del Zenit, quien pica en punta para quedarse con el mediocampista y observaría con buenos ojos recalar en San Petersburgo, debido a que se encuentran cinco compatriotas y lo esperan con los brazos abiertos Emanuel Mammana (defensor), en la mitad de la cancha Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Emiliano Rigoni y el delantero Sebastián Driussi.

EN DUDA. Así está hoy Gaitán y buscará tener mas rodaje en este año especial para ser citado por el entrenador nacional.

Ahora el futuro de Gaitán se encuentra en veremos y en las próximas horas pueden ser claves para observar para que lado se inclina la balanza.