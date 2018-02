Aimar dijo adiós al fútbol en Rio Cuarto

Google Plus

En una noche memorable, el Payasito dio su última función dentro de un campo de juego, en el club que lo vio nacer y que dio sus primeros pasos como futbolista y que también lo vio consagrarse campeón en 1992 del Torneo provincial de la décima división, siendo protagonista.

De aquel pibito que era protagonista en décima, en la noche del martes, en el estadio Antonio Candini que estuvo colmado solamente para ver a Pablo Cesar Aimar que fue el protagonista vistiendo la camiseta de Estudiantes de Rio Cuarto, club de sus amores.

El crack que vistió la Camiseta de la Selección Argentina disputó 50 minutos y al ser reemplazado se fue aplaudido por todo el público presente y notando una gran sonrisa sabiendo que era su última función en el hermoso césped de juego que lo va a extrañar.

El Payasito vistió la camiseta de la Selección Argentina en la categoría Sub 17, Sub 20 y la mayor. Se consagró campeón del Sudamericano sub 20 y la Mundial de la categoría en 1997. Dos años más tarde volvió a coronarse con el Sudamericano.

Con la sub 17 y Sub 20, disputó un total de 27 encuentros en total con nueve goles y dio siete asistencias. Mientras que en la mayor jugó 52 partidos y anotó 17 tanto y asistiendo en 12 ocasiones.

Con la Celeste y Blanca, el Payasito Aimar disputó un total de 79 partidos convirtiendo un total de 17 goles y dando 12 asistencias.

Hay que destacar que también estuvo al frente del equipo de la Sub 15 y Sub 17 de la Selección Argentina donde empezó a tomar rodaje en el mundo del ser técnico de lo cual le estaba yendo muy bien al frente de los pibes.

Lo cierto que se retira una estrella del fútbol argentino y mundial que es reconocido por todos y admirado, hasta es ídolo de Lionel Messi que en una entrevista habló sobre él y dijo lo siguiente:

“Es y será siempre mi ídolo”, confesó Lionel Messi, hoy en día el mejor del mundo.

“Me sorprendió, sabía quién era yo. Su camiseta fue la primera que pedí, la tengo entre mis mejores recuerdos. Lo admiré siempre, me deslumbraba su juego y quería parecerme un poquito a él”, recordó Messi, tras el encuentro entre Benfica y Barcerlona en 2012, cuando el era un pibe y estaba en el banco de suplentes, mientras que Pablo Aimar triunfaba en el Valencia.