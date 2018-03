Ausencias y regresos en la lista de Sampaoli

Google Plus

Jorge Sampaoli parece no tener dudas junto a su cuerpo técnico de cara a la doble jornada FIFA y sacar sus últimas conclusiones antes del Mundial de Rusia 2018. Por eso en el corriente mes disputará dos amistosos con potencias mundiales, el primero será el 22 contra Italia en el Etihad Stadium de Manchester y el segundo chocará frente a España, el 27 en el Wanda Metropolitano de Madrid, compromisos previos a la competición mundialista de selecciones donde buscará empezará a buscar el equipo ideal para volver a conquistar el mundo 32 años después de la última vez -la última conquista fue en México 1986-.

En el día de hoy, en el predio de Ezeiza el adiestrador nacional, dio a conocer la lista final para los próximos dos encuentros y en la misma aparecen retornos y ausencias. Los regresos son: Wilfredo Caballero, el portero del Chelsea, será la tercera opción bajo los tres palos, Ramiro Funes Mori, el central del Everton dejó atrás una rotura de meniscos de su pierna izquierda, otro en volver es Marcos Rojo, el lateral izquierdo/marcador central superó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y por último aparece un jugador con un buen presente Gonzalo Higuaín, el delantero de la Juventus fue citado por última vez en la presentación de Sampaoli contra Brasil y Singapur.

Mientras el adiestrador de Casilda decidió no citar a Mauro Icardi, el capitán y emblema del Inter parece haber perdido terreno con Higuaín y Sergio Agüero, otro que no fue convocado fue Paulo Dybala, el hombre de la Vecchia Signora todavía no se recuperó del 100% de su molestia física y ambos están en la nómina de reserva acompañado a Ángel Correa (Atlético Madrid), Emanuel Mammana (Zenit) y Alejandro Gómez (Atalanta). Los hombres del exterior para los próximos dos cotejos albiceleste son:

Arqueros

Sergio Romero

Nahuel Guzmán

Wilfredo Caballero

Defensores

Federico Fazio

Ramiro Funes Mori

Marcos Rojo

Gabriel Mercado

Nicolás Tagliafico

Nicolás Otamendi

Mediocampistas

Leandro Paredes

Javier Mascherano

Éver Banega

Giovani Lo Celso

Manuel Lanzini

Marcos Acuña

Lucas Biglia

Ángel Di María

Eduardo Salvio

Delanteros

Lionel Messi

Sergio Agüero

Diego Perotti

Gonzalo Higuaín

A ellos podrían sumarse el lateral por derecha Fabricio Bustos (Independiente) y los delanteros Cristián Pavón (Boca) y Lautaro Martínez (Racing Club), estos últimos del fútbol local.