Sebastían Chaine charló en exclusiva con la radio de Temperley VAVEL

Chaine, adolorido por los golpes típicos recibidos por los basquetbolistas que juegan en la posición de pivot luego de su batalla debajo de los aros frente a Tyrone Lee, jugador de Platense, el Gasolero perdió 80-72 en un partido muy parejo resuelto por el Calamar, puntero en la Conferencia Sur, por sus destellos individuales. Luego de una sección de masajes chinos el pivot ex San Lorenzo charló en exclusiva con la Radio de Temperley VAVEL y dijo que con Platense fue un equipo muy duro (eso explica el dolor en su espalda) en dónde las distracciones defensivas dieron como resultado la pérdida del partido, aunque cree que tuvieron una gran mejoría en cuanto al juego con respecto al inicio del campeonato.

Temperley se encuenta en el puesto 12° de 14 equipos pero eso no le preocupa al capitán del Gasolero, Chaine expresó que él no mira la tabla de posiciones y cree que tiene ese lugar debido a que jugó muchos partidos en condición de visitante pero que como en el mes de febrero juegan muchos partidos de local, no sería una sorpresa que este ocupando los primeros puestos a final de mes ante la poca diferencia de puntos que hay entre el cuarto y la posición actual del "celeste".

Atenas de Carmen de Patagones será el próximo rival de Temperley, el encuentro tendrá lugar el lunes 12 de febrero a las 21:00 en condición de local, según Chaine el equipo del sur de Buenos Aires actualmente cuenta con el mejor jugador extranjero de la Liga Argentina pero que el juego interior que pueda llegar a cabo el Gasolero será clave a la hora de planificar el partido por Leonardo Rodríguez, técnico del "celeste".

Chaine agregó para finalizar la entrevista que Temperley es un club en total crecimiento en donde la gente del club trabaja de forma muy seria para que siga creciendo. En cuanto al equipo expresó que sabe que son de los mejores equipos del torneo y que ahora están en una mala racha, pero el objetivo es llegar a jugar los playoffs en busca de un ascenso a la Liga Nacional de Básquet, además advirtió a los demás equipos y dijo que son un equipo muy aguerrido y que los demás rivales deberían de temerle al Gasolero.