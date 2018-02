Entrevista. Leonardo Costa, entrenador del primer equipo de Basquet: "Tenemos como objetivo principal establecernos en el TNA, ser competitivos y estar a la altura del torneo"

Google Plus

En el programa de radio del miércoles pasado, estuvo hablando en vivo con el equipo de Temperley Vavel, y respondió con categoría las siguientes preguntas:

- ¿Qué jugador no podría faltar en el equipo?



- Somos un equipo que trabajamos en el club hace años, buscamos jugadores que busquen defender para recuperar el balón y correr la cancha. No queremos depender de nadie en especial, y si alguno en algún momento viene con más puntos de lo esperado será bienvenido, pero prefiero tener 6 o 7 jugadores con más de 10 puntos que uno con más de 30.

- ¿Qué creés que tiene que mejorar Temperley?



- Temperley vive su segunda temporada en el TNA, se llegó ascendiendo y ganando el Torneo Federal que no es nada fácil. Nuestros objetivos son establecernos en la categoría, y ser competitivos estando a la altura del torneo, no tenemos apuro. Esta temporada no logramos la regularidad de la temporada pasada, tuvimos muchas pérdidas pero intentamos generar confianza en los tiros de tres, recuperar balones y defender partidos abajo de los 70 puntos.

Por último se tocó el tema del cambio de juego con el fichaje de John Thomas, quién reemplaza a Delwan Graham, y el entrenador dejó en claro la confianza con su nuevo refuerzo:

"Nos gusta mucho jugar de adentro hacia afuera y a partir de ahí generar ventaja. Con la llegada de John Thomas creemos generar más en el poste bajo, Delwan Graham era muy atlético pero no generaba tanto desde el poste bajo. En el debut, John Thomas demostró que puede recibir y hacer cosas buenas para el equipo".