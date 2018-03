Entrevista. Gastón Esmerado: "Cuando no se puede ganar, no hay que perder"

Temperley viene de igualar 0 a 0 ante Newell´s en Rosario, luego del encuentro los jugadores volvieron al club y quedaron concentrados para al otro día levantarse temprano y comenzar el entrenamiento matutino del lunes. Una vez finalizado el día de práctica, el "Gato" Esmerado se acercó a dialogar en exclusiva con VAVEL y tuvo la gentileza de responder todas las preguntas que se le hicieron.

- ¿Qué sensaciones te dejo el partido contra Newell´s?

- Fuimos a ganar, no lo pudimos hacer, jugamos en una cancha difícil, pero en líneas generales conforme con lo que hizo el equipo. Más allá del resultado, sabiendo que el punto no nos sirve porque tenemos que empezar a sumar de a tres, pero cuando no se puede ganar, no hay que perder.

- ¿Por qué tomaste la decisión de poner a Fabián Muñoz como único delantero, sabiendo que no es naturalmente su posición?

- Fabián viene trabajando bien, no le ha tocado estar muy seguido pero en la semana viene demostrando que quiere estar, que le da una mano muy grande al equipo, más allá de que no le generamos situaciones para que las pueda definir. Fuimos con un planteo táctico a tratar de hacer un 4-4-1, que por momentos se transformaba en un 4-3-3 que aveces se dio y otras no, lo importante es que el equipo no baja los brazos, intenta y lamentablemente no se nos da.

- ¿Cómo viviste el debut de Agustín Sosa? ¿Te acercaste a aconsejarlo en la previa al partido?

- Si, durante toda la semana uno estuvo encima tratándole de dar confianza, de que el disfrute de su momento porque se lo ganó, rindió con creces, lógico en una cancha difícil con 17 años. Terminó cansando, acalambrado, buscamos cambiarlo porque Newell´s lo empezó a buscar para tratar de que lo echen, mas el cansancio de él, pero muy contento con el debut que tuvo al igual que el de Nicolás Demartini.

- Ignacio Bogino llegó a la quinta amarilla y no podrá estar ante Gimnasia de La Plata, pero lo que más preocupa es su lesión, ¿Qué es específicamente lo que lo afecta?

- Tiene un esguince de tobillo, se está tratando con los médicos, pero le viene bien la quinta amarilla para descansar y recuperar ese tobillo.

- Se viene Gimnasia, que le ganó a San Lorenzo en su último partido, y de local, lo cual lo transforma en un punto a favor, ¿Cómo ves al equipo para ese partido?

- Si, tenemos que aprovechar el envión que traemos de hacer buenos partidos, de mitad hacia atrás tratar de mantener ese orden y si buscar más variantes en ataque para tratar de tener gol y poder llegar a ganar los partidos, que es lo que nos está costando.