Cara a cara: Crivelli Vs Arboleda

Este viernes vuelve al ruedo la Superliga, y Tigre es uno de los primeros en jugar. Con la necesidad de sumar puntos y con el debut de un nuevo entrenador, Cristian Ledesma. Si bien todavía no se sabe el once inicial, el arco estará cubierto por Federico Crivelli quién llegó al matador de la mano de Ricardo Caruso Lombardi. Pero al equipo de Victoria no se el va a hacer fácil marcar ya que e los tres palos, Banfield cuenta con Iván Arboleda. Aquí el cara a cara de ambos:

Federico Crivelli:

"Superman" debutó en el año 2002 en el Club Atlético Temperley donde jugó más de 200 partidos y marcó 3 goles. Tras una buena temporada emigró a Talleres de Córdoba en condición de préstamo, fue titular en 35 ocasiones, logró clasificar a la segunda fase del Torneo Fedeal A, pero no así el ascenso y nuevamente fue prestado a otro equipo, Gimnasia de Jujuy, donde disputó la B Nacional para luego retornar a Temperley en Primera División, donde atajó 16 partidos y fue vendido a Jaguares Chiapas de la Liga MX. En México solo estuvo presente en un partido y finalmente llegó a Tigre.

Crivelli debutó ante Patronato de local con la camiseta tigrense, si bien el resultado no fue bueno, mostró grandes actuaciones y le ganó el puesto a Julio Chiarini de flojo nivel. Por el momento en Tigre, atajó 9 partidos y recibió 11 goles.

Iván Arboleda:

Nacido en Colombia, Arboleda conocido como la "Araña" hizo inferiores en Deportivo Pasto y en 2013 con 17 años llegó a Banfield. Dos años después el entonces DT, Claudio Vivas, lo subió a Primera División y debutó contra River en el Monumental, partido que terminó 1 - 1. Ya con Julio Falcioni como entrenador del "Taladro", Arboleda estaría sentado en el banco de los suplentes todo un año. Al año siguiente volvería a ser titular, esta vez ante Boca Juniors con un resultado 0 - 2 en contra.

Para la Superliga, Hilario Navarro (arquero titular) dejó la institución y "El facha" Falcioni decidió darle oportunidad tanto a él como a Facundo Altamirano de pelear el puesto de arquero. Iván Arboleda terminó siendo titular y por el momento lleva 5 encuentros desde el arranque, con 7 goles en contra.