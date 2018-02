Se terminó la racha, pero no se ganó

Google Plus

Comenzó un primer tiempo en donde San Martín de San Juan estuvo muy bien y empezó a marcar un poco de tendencia, aunque el Matador, urgido de sumar de a tres, se aproximaba a través de su juvenil Iván Bolaño.

A los 6' el partido comenzaba a armarse y en el cual cada uno ponía a la vista su juego a proponer para estar jornada. En tan solo 8' del primer tiempo, el equipo local tuvo su primer situacion y la primera de este partido de la mano de Gabriel Carabajal, quien llegó solo, libre y ejecutó un cabezazo que fue por fuera del palo izquierdo de Federico Crivelli.

Dos minutos después Matías Pérez García ejecutó un tiro libre, una jugada armada, en donde el capitán del visitante, Carlos Chino Luna tuvo el gol, y también tuvo la primer polémica del partido, en donde no le cobran un penal, luego de ser agarrado por Nicolás Pelaitay quien no le dejó realizar el cabezazo con éxito.

Hasta el momento Tigre lleva 7 partidos de visitante sin poder ganar y con este empate corta con la racha de sus cuatro derrotas al hilo.

A los 24' PT, Maxi Caire fue el primer amonestado de la noche luego de haber intentado ir a recuperar la pelota y su rodilla terminó impactando sobre la cara de un jugador adversario. Solamente 5' después, Tigre avisó mediante una jugada más o menos peligrosa de la mano del capitán, pero la pelota se fue muy alta.



Finalizado el primer tiempo se pudo ver un partido intenso, en donde ambos equipos les costaba encontrar la manera de juego, aún así, San Martin de SJ fue superior.

Reanudándose la segunda mitad del partido, Cristian Ledesma, DT de Tigre, tomó la decisión de realizar la primera variante ya que Caire había sido amonestado en el primer tiempo, en su lugar entró Matías Pérez Acuña. Durante el primer minuto el Verdinegro tuvo las jugadas más claras de todos los minutos que se llevaban acabo.

A los 6' llega la jugada más clave que tuvo el matador en este tiempo, de la mano de Pérez García, quien remató al poste derecho y se desvió, luego de un muy buen pase de Lucas Janson. Al minuto Federico Crivelli, guardameta de Tigre, comenzaba a ser la figura del partido, al tapar un remate de Rodríguez y gran atajada de Crivelli quien la termina en córner.

Nuevamente intentó San Martín buscando el gol, pero ésta vez trató Vega sobre el ángulo izquierdo del arco y nueva gran atajada del arquero, nuevo córner y Tigre volvía a salvarse del gol.

A los 13' ST, segundo cambio en el equipo visitante: Diego Morales por Lucas Janson, dos minutos después, primera variante en el equipo local: Claudio Mosca por Martín Luque.Y llegando a la mitad de la segunda parte Carlos Luna es el segundo amonestado de la noche y del equipo de Victoria. Segunda variante en el local Federico Barceló por Pablo Magnín.

Crivelli seguía sumando puntos para ser la verdadera figura del partido compartiendo el podio con Sebastián Prediger, con otra tapada luego de un centro realizado por Mosca y Rodríguez no podía terminar la jugada.

A los 27' reapareció Tigre de la mano del Chino Luna quien no pudo terminar le muy buena jugada realizada por Pérez García y Diego Morales.

Última variante en el equipo del Lobo Ledesma: Denis Stracqualursi ingresó por el capitán Luna. Más tarde, Pelaitay fue el primer amonestado de la noche por el lado del equipo sanjuanino, aunque después Goitia es el segundo y último en recibir tarjeta de la noche. Nicolás Maná es la última variante que ingresa al campo de juego reemplazando a Rodriguez.

Y para finalizar el partido Crivelli se despide con una enorme atajada, tras una disparo desde afuera del área de Goitía.

El líneas generales el partido fue manejado por San Martín de San Juan, y los cambios que se realizaron en ambos equipos no funcionaron muy bien. Tigre aún sigue buscando una línea de juego. Partido con muchas polémicas, un penal no cobrados para ambos, y una tarjeta roja no dada para Carlos Luna.