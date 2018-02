Montillo: "En junio veremos si me quedo"

En enero, en Victoria llegaba un refuerzo de lujo: Walter Montillo, volante creativo que la rompió en Chile y Brasil, que fue compañero de Leo Messi en la Selección Argentina y de Neymar en Santos, que a mediados del año pasado anunciaba su retiro, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, tras estrenar durante seis meses por su cuenta, Tigre le dio la oportunidad de regresar a los primeros planos, y había mucha ilusión. Sin embargo, durante un ensayo del receso de verano, el enganche sufrió otra lesión en su rodilla derecha, de la cual se tuvo que volver a operar y en consecuencia, lo marginó de la Superliga. De todos modos, La Ardilla se recupera en el Club y ansía con un regreso a las canchas luego del Mundial.

Esta mañana, el jugador dialogó con Sportia y expresó que por su cabeza sólo pasa regresar a jugar profesionalmente: "No hay tiempo de bajonearse, son cosas que golpean, me estaba preparando para jugar, pero me preparé para una cirugía. Son cosas que pasan en esta profesión, hay que hacerse fuerte y volver mejor".

Asimismo, declaró que Cristian Ledesma y Mariano Herrón, DT y Ayudante de Campo del Matador, fueron clave para su retorno a la Argentina y les dedicó palabras de agradecimiento: "El Lobo me convenció de venir a Tigre, me abrió las puertas para venir acá; a Mariano lo conozco hace mucho. La idea era venir y ayudar. Me sentía bien en los amistosos, en la pretemporada, trabajando a la par. No lo esperaba".

Acerca de su futuro, no dio certezas acerca de que si continuará en la institución: "No sé si me voy a quedar en Tigre, estoy sin contrato. En junio veremos que hacemos. Todo lo que sufrí en el semestre pasado, estaba mal en Botafogo, quizá fue apresurado (anunciar el retiro) pero en ese momento no la estaba pasando bien".

Más tarde, detalló cómo se lesionó, en una jugada desafortunada e inoportuna: "Llegué acá, estábamos haciendo una buena pretemporada con el profe Tocalli, en una jugada que fui a trabar me pasó esto, una jugada normal de partido (ante Deportivo Morón). Nos golpeó a todos, a mis compañeros, al cuerpo técnico. Ahora trato de ayudar desde afuera, de estar con los compañeros. No conozco otra manera de salir adelante que trabajando, esperando jugar el próximo semestre. Fue algo infortuito, que se puede dar. Yo estaba muy bien, sin dolores, una jugada desafortunada me deja afuera".

Para finalizar con la entrevista televisiva, Montillo aseguró que trabajará sin cesar hasta volver al verde césped y que si llega bien a mitad de año, puede quedarse en Victoria: "Uno tiene que tener compromisos y objetivos. No vine acá por plata, fue para firmar por productividad. Lamentablemente no llegamos a firmar contrato, pero me abrieron las puertas para recuperarme acá. El tiempo dirá, podemos llegar a un acuerdo. Si yo me siento bien, mi idea es jugar dos años más, la idea sigue siendo la misma. Trabajando, el semestre que viene se tiene que revertir".