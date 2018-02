Heinze: "No me preocupa jugar contra River porque hoy tenemos que ganar"

Google Plus

Gabriel Heinze, técnico de Vélez Sarsfield, brindó una conferencia de prensa en horas de la tarde en la Villa Olímpica, donde palpitó el encuentro contra River y dio sus sensaciones de su equipo.

En primera instancia, Heinze opinó sobre su próximo rival en cuanto a lo institucional y al nivel de sus jugadores: "Esta clase de clubes merecen siempre, como todos, respeto, solo que hay calidad superior. No me modifica nada que sea River porque hoy necesitamos ganar. Hoy me preocupo por trabajar y por preparar de la mejor manera. Los preparo a todos absolutamente igual".

"Está faltando el resultado. No va a importar todo lo que hago al hincha si no ganamos".

En segunda, analizó su juego: "River a mi entender está jugando grandes partidos y es uno de los equipos que más situaciones de gol ha provocado. Son jugadores que se asocian bien y rápido. Tenemos que estar muy concentrados".

Y en tercera, los puntos importantes: "Tenemos que controlar más que ellos el balón. Es un equipo muy peligroso; en los pasajes de sus peores momentos es donde más hace daño. Hay que estar mejor posicionados".

"Cuando el jugador se encuentre más veces en situaciones clave, con el tiempo las resolverá mejor. Eso lo hará crecer futbolísticamente".

Guido Mainero tendrá que cumplir con su suspensión, por lo que se supone que su lugar sería tomado por Ramiro Cáseres o Agustín Bouzat. El entrenador comentó: "Ramiro es una de las posibilidades, lo veo muy bien. Tengo muchísimas ganas de verlo porque ha hecho un esfuerzo físicamente bien, está pidiendo jugar. Después son decisiones mías si él o Bouzat, pero está haciendo muy bien las cosas".

El Fortín se entrenará mañana por la tarde y se presume que el técnico dará su lista de concentrados al final de la misma. El compromiso ante el Millo, en el Amalfitani, comenzará a las 19:15.