Mundial de 48

Más de 200 selecciones, cada cuatro años, se disputan llegar a la gran final para alzar esta Copa (Foto: FIFA).

Es el evento deportivo más popular, visto y rentable del mundo, tan sólo un escalón abajo de los Juegos Olímpicos de Verano. Cada cuatro años, el planeta se paraliza para, durante un mes, disfrutar la Copa Mundial de la FIFA, o mejor conocido como Mundiales. Desde 1998, 32 selecciones entre los cinco continentes clasifican a la fase de grupos y se disputan el ansiado trofeo. La próxima edición y por la cuál se están disputando Eliminatorias será en Rusia 2018 y la siguiente, en Qatar 2022. Para 2026, aún no hay sede elegida, pero sí cuántos equipos participarán en ese torneo: de 32 pasarán a 48.

Esta mañana, la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), con Gianni Infantino a la cabeza, aprobó el nuevo formato para los Mundiales a partir de 2026, con dieciséis seleccionados más en la fase inicial, para formar 16 grupos de tres equipos cada uno, y así los dos primeros avanzarán a los 16avos de final, y luego 8vos, 4tos, semifinal, tercer puesto y final. Es decir, el campeonato mundial tendrá una duración mayor. El presidente de la FIFA ya había expresado públicamente su deseo de una Copa más integradora, y ahora lo pudo cumplir, por unanimidad.

De esta manera, dentro de nueve años, se podrán ver más equipos en el mayor certamen de equipos de fútbol masculino, con selecciones que participarían por 1° vez (Venezuela aún no lo logró, ya apunta a 2022) o que hace mucho tiempo no logran clasificar (en Sudamérica, caso Perú, ausente desde España 1982, o Bolivia, que no accede a un Mundial desde USA 1994). Habrá una férrea disputa entre las Confederaciones por más cupos, sobre todo por parte dela Conmebol, Concacaf y la UEFA. Todavía no está definido cómo se distribuirán los 16 lugares más, o cómo serán los Repechajes.

Evolución de los Mundiales

La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay, bicampeón olímpico en los años ´20, en el año 1930. Sólo participaron 13 equipos,debido al boicot desde Europa, enfurecidos por la elección de un país sudamericano para este evento. Fueron tres grupos, y los ganadores clasificaban a las semifinales.Uruguay fue campeón, Argentina segunda, Estados Unidos y Yugoslavia terceros.

En Italia 1934 y Francia 1938, jugaron 16 elencos, desde los octavos de final, a modo eliminatorio. La Azurra, con bastante influencia política, ganó ambos Mundiales.

Las ediciones de 1942 y 1946 no se llevaron a cabo debido a la Segunda Guerra Mundial. La reanudación fue en Brasil 1950, que por primera y única vez no se disputó una final: eran 13 países, distribuidos en cuatro grupos, de los cuales el ganador accedía a una liguilla final. El que más puntos sacaba en la misma, se alzaría con el trofeo. Curiosamente, en el último partido, se enfrentaban los que tenían chance de título: Brasil, el máximo favorito, ante Uruguay. Al dueño de casa le bastaba con un empate, sin embargo, la Celeste dio una de las batallas y remontadas más emblemáticas de la historia del fútbol, con el Maracanazo, y ganó el Mundial ante 200.000 almas brasileñas que no lo podían creer.

Durante 20 años, el formato no varió: en Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970, accedían 16 equipos, de los cuáles ocho se metían en los cuartos, luego la semi y la final. En ese lapso, Brasil ganó tres veces el trofeo Jules Rimet (y se lo quedó para siempre), mientras que Alemania Federal e Inglaterra se llevaron uno cada uno.

En Alemania 1974 (donde se empezó por disputar la Copa actual), Argentina 1978 y España 1982, también eran 16 conjuntos inicialmente, pero en lugar de cuartos de final, la siguiente fase se denominaba Segunda Ronda, que eran dos de cuatro equipos: los dos primeros jugaban la final y los dos segundos, por el tercer puesto. Alemania, Argentina e Italia campeonaron respectivamente.

Para México 1986, el Mundial de Diego Maradona y la Albiceleste, se cambió nuevamente el modo de juego: de 16 pasaron a 24 selecciones, en seis grupos de cuatro, donde pasaban a octavos de final los dos mejores de cada zona y los cuatro mejores terceros. Luego se jugaban los cuartos, las semifinales y la final. Esto mismo se repitió en Italia 1990 (campeón Alemania) y Estados Unidos 1994 (Brasil).

Desde Francia 1998 a hoy, participan 32 selecciones, con el formato que conocemos: ocho zonas de cuatro, los dos primeros de cada a una a octavos de final, y ahí empieza la zona de eliminación directa, con los cuartos, la semi, el tercer puesto y la gran final. En el´98 ganó el local, Corea-Japón 2002 fue para Brasil, Alemania 2006 para Italia, Sudáfrica 2010 para España y Brasil 2014 para Alemania, el campeón vigente.

Son 20 Mundiales por el momento, con sólo ocho equipos ganadores: Brasil (5), Alemania (4), Italia (4), Argentina (2), Uruguay (2), Inglaterra (1), Francia (1) y España (1).