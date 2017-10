El "Bichi" no cosechó demasiado puntos. Foto:Web

Y un día el final iba a llegar tarde o temprano, la estadía de Esteban Fuertes por Mendoza en su primera experiencia cómo entrenador no fue positiva y no cosechó los puntos posibles hace varias fechas atrás ya se lo encontraba en la cuerda floja. El día viernes su equipo Huracán de Las Heras empató en condición de local ante el Celeste y no puede levantar cabeza en el federal A, parece no encontrar el rumbo y se lo encuentra en una situación incomoda en el certamen.

En el juego el "Bichi" fue expulsado por una agresión al cuerpo técnico rival y el árbitro Alejandro Arco, decidió expulsarlo junto a sus colegas quedando el banco sin nadie dando indicaciones a sus respectivos dirigidos. La campaña de Huracán no es positiva debido a que suma cinco puntos producto de cinco empates y dos derrotas, todavía no conoce la victoria en el torneo.

La ilusión del ex delantero de Colón quedaron borradas cuando fue desplazado de su cargo y no continuaría enfrente del globo los próximos encuentros, cosechó solamente el 23% de efectividad al frente del plantel y armó un plan competitivo para ascender a la B nacional, el año siguiente. Entre sus filas cuentan con jugadores de jerarquía entre esos Rubén Ramírez con pasado en Godoy Cruz, Racing, entre otros; Sebastián Pol, con buena trayectoria en el fútbol chileno; entre otros hasta el hijo emblemático de Oscar Ruggeri, nada menos Stephen, quien jugó en Crucero del Norte.

Ahora los dirigentes mendocinos tienen la misión de conseguir un reemplazante en carpeta aparecen Gustavo Reggi y Claudio Del Bosco, otro posible sucesor y del gusto de la directiva es Alejandro Abaurre. Y así termino la historia, Huracán se quedó sin su Fuertes en el banco de suplentes.