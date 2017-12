Valentin Castellanos: "La prueba por el Manchester City fue positiva"

Recién llegado a su ciudad natal de Mendoza, VAVEL se comunicó con Valentín Castellanos, quien fue noticia meses atrás por irse a Inglaterra a probarse y compartir el segundo equipo de Manchester City observando de cerca a sus ídolos Sergio Aguero y Vincent Kompany. El punta mendocino fue el único deportista de dicha ciudad, en debutar con 18 años de edad en una Copa Sudamericana nada menos frente a Corinthians en el Arena Corinthians -donde Argentina disputó varios partidos en el Mundial de Brasil 2014-.



- ¿Qué recordás de tus inicios en Murialdo e Independiente Rivadavia respectivamente?

- No recuerdo muchas cosas, porque no pude seguir por mucho tiempo más en el club. Porque tenía nueve y me dejaron libre todavía no sabía que iba a pasar de mi futuro, porque yo quería seguir vinculado al fútbol.

Mientras que en Murialdo jugué poco partidos y fue un paso raro era un club de barrio, a lo sumó dispute cuatro encuentros por lo menos.

- ¿Cómo fue tu pasado por la Universidad de Chile?

- Estuve ahí un año y medio positivo, porque fue mi primera experiencia fuera de Mendoza y sin dudas fue un gran desafío para mi carrera profesional, todos los días aprendía algo distinto y eso se valora mucho.

- ¿Qué imagenes se te vinieron en la cabeza, cuando te dijeron que ibas a ser convocado para viajar a Brasil?

- Muchas, primero de mi familia más que nada y después era todo emoción en el rostro. El día que me avisaron había discutido con mi papá y cuando le comenté, parece haber resuelto el problema se emocionó y me aconsejó.

- ¿Qué pensaste cuando debutaste nada menos que en el Arena Corinthians?

- Lo primero que pensé se me vinieron todos los recuerdos de la infancia y todo por lo que me tocó vivir en poco tiempo.

Ángel Hoyos, técnico del elenco de Chile le comentó antes de entrar: "Disfrutalo porque no se vive todos los días y demostrá tu buena individualidad".

En aquella jornada histórica reemplazó a Sebastián Ubilla a los 29 minutos del segundo tiempo

- ¿Cómo es tu presente en Torque, debido al ascenso por primera vez a la máxima categoría?

- La verdad es bueno, estoy cómodo en el club y ahora logramos ascender por primera vez en nueve años de historia. Estoy a préstamo y tengo que volver a Chile en junio, siempre y cuando no me necesiten antes, pero ahora arrancamos ilusionados la pretemporada y es todo un desafío personal.

- ¿Qué club del fútbol argentino sería el Torque?

- Sería mas o menos un Agropecuario de Casares, pero es una institución humilde y de barrio, pero ahora está en crecimiento debido a que esta vinculado con el Manchester City.

- ¿Cómo fue tu experiencia por el Manchester City?

- Fue positiva en muchos sentidos, en esos diez días aprendí un montón al lado de ellos y entrenando casi a la par suya, no lo podía creer. Son todos unos monstruos y te trataban bien como si estuvieras en casa.

Con respecto a la foto con Vincent Kompany sentenció: "Es un fenómeno en muchos sentidos y es de perfil bajo, con Nahuel (Ferraresi) parecíamos niños chicos".