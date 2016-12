Jonathan Bottinelli: “anímicamente estamos bien”

Arsenal no esta pasando su mejor momento y los resultados lo demuestran con cuatros puntos, de cuatros empates y siete derrotas. Pero aun así el equipo que dirige Lucas Bernardi tiene la ilusión intacta para salir de esta situación que no es la mejor.

El defensor y Capitán de Arsenal de Sarandí, Jonathan Bottinelli hablò con el programa radial VAVEL Argentina transmitido por Radio Onda Latina en AM 1010, donde habló sobre muchos temas.

“Tranquilo, trabajando para sumar la mayor cantidad de puntos y salir de la zona donde estamos. La verdad es que no nos Ha ido bien al principio pero apuntamos en estas últimas fechas”, comentò el defensor central del Arse, Jonathan Bottinelli.

“Les dio esperanza para todos. Para aquellos que no venían jugando, lo puso a la misma altura que a todos así que empezamos todo de cero y la competencia interna sea mayor. Puntualmente no me pide nada en especial. Sólo me pide salir jugando. De llevar acabo lo que hacemos en la semana, como también hacer un equipo corto y que no nos conviertan sobre todo”, dijo Bottinellia cuando llegò Lucas Bernardi como DT del Arse.

“Anímicamente estamos bien. Te hablo en lo personal. En el futbol las cosas no salen como uno quiere pero hay que reponerse rápido y pensar en futuro. Lo que paso no lo vamos a cambiar y hay que mirar hacia delante", confesó el central que tuvo su paso por River Plate y San Lorenzo de Almagro.

La previa es lo que se ve, con dos derrotas consecutivas por 3-0. Cambiaron el entrenador. Hay que entrar a la cancha y demostrarlo que estamos mejor anímicamente que ellos y hay que exigirlo y ponerlo en situación límite para poder aprovechar eso. Nosotros tenemos la cabeza metida en lo que tenemos que hacer. Espero que podamos sacar adelante".

“Golpea y mucho, porque le puede pasar a cualquiera. Los jugadores están mucho tiempo sobre los aviones y nos trasladamos a todo lugar. Pero ese miedo siempre esta. Lamentablemente , hoy estamos lamentado a un equipo, a muchas personas y familia que están detrás de esos jugadores. Uno sabe como jugados que esta detrás de un sueño que desde de toda su vida de jugar a la pelota. Detrás de este sueño uno puede perder a la familia”, dijo Bottinelli al ser preguntado por la tragica muerte del equipo de Chapecoense.

“Pedir nada porque realmente estoy agradecido de cómo me tratan del día a día y el cariño que me transimten. Que los hinchas que se queden tranquilos, que de a poco se va a ir acomodando. Tardamos un poco mas de la cuenta pero hay que tener fe y esperanza y apoyar al equipo como lo vienen haciendo porque hay muchos chicos jóvenes que recién tienen sus primeras experiencias en primera y es complicado cuando uno está peleando los puestos de abajo", finalizó la entrevista Jonathan Bottinelli confiado en que pueden dar vuelta el resultado