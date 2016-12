Arsenal recibe al 'Santo' en busca de su primera victoria

Google Plus

Foto: VAVEL Arsenal // @DamianGRico

Once son los partidos que ha jugado Arsenal en lo que va del campeonato. El registro no es alentador ya que suma cuatro empates y siete derrotas. El conjunto dirigido por Lucas Bernardi deberá apretar el acelerador y comenzar a sumar de a tres para no complicarse con los promedios y salir del fondo de la tabla, posición que ocupa desde que arrancó el certamen.

El Viaducto viene de conseguir un buen empate en Córdoba ante Talleres, pero no deja garantías. Sufrió demasiado y su arquero, Pablo Santillo, fue la figura de la noche. Deberá ganar para no perderle pisada a Huracán y quedar a un punto del 'Globo'.

Por el lado de San Martín las cosas tampoco vienen bien. Tras la goleada sufrida la fecha pasada ante Atlético de Rafaela por 3-0, Pablo Lavallén decidió dar un paso al costado a la dirección técnica del equipo. Quien ocupará su lugar de manera interina será Hugo Garelli, coordinador de las inferiores. En caso de ganar, el 'Santo' llegará a los 13 puntos y trepará al puesto 21 de la tabla.

Posibles formaciones:

Arsenal de Sarandí: Pablo Santillo; Leandro Marín, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Franco Fragapane, Franco Bellocq, Juan Martín Imbert, Martín Gimenez; Juan Francisco Brunetta y Joaquín Boghossian. Director técnico: Lucas Bernardi.

San Martín de San Juan: Luis Ardente; Pablo Aguilar, Francisco Mattia, Matías Escudero, Sergio Sagarzazu; Nicolas Maná, Matías Fissore, Marcos Gelabert, Santiago Chacón; Facundo Barcelo y Joaquín Molina. Director técnico: Hugo Garelli

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Pedro Argañaraz

Horario: 19:00hs

Televisa: Crónica / DeporTV