Leandro Marín: “El empate fue lo más justo"

En una nueva fecha del Torneo de Primera División, mas precisamente la jornada número 12 de nuestro fútbol, Arsenal de Sarandí en su estadio, el Julio Humberto Grondona, igualó sin goles antes San Martín de San Juan. De esta manera el equipo que dirige Lucas Bernardi sigue sin conocer la victoria desde que asumió.

“Perdimos muchos pases fáciles que no veníamos haciéndolo. Hoy se nos dio de que no podíamos dar un pase entre línea que nos daba una situación de peligro. No se dio la pelota parada y tampoco pudimos ganar una. Por eso no pudimos generar una buena situación de peligro”, comentó el lateral Leandro Marín que surgió en Boca y tuvo un paso por Tigre.

“Tener el arco es algo positivo. Hace dos partidos que no nos convierten, es algo bueno. En lo positivo me falta mucho. He tenido mejores actuaciones. Espero mejorar mucho más. Tampoco estuve cosas malas, muchas buenas tampoco. Necesito mejorar yo como el equipo”, confesó el lateral derecho, que tuvo un gran desempeño contra los sanjuaninos.

“Esta en la misma situación que nosotros. Tiene pocos puntos. Están abajo. Nosotros necesitamos sumar puntos y va ser un partido importante. Es un rival directo en la tabla de promedios. Esperemos que podamos sacar un buen resultado contra ellos”, dijo el ex Boca y Tigre, haciendo un análisis del próximo rival que es Defensa y Justicia.

“Ellos tuvieron situaciones en el mayor tiempo, ms situaciones por errores nuestros. Fueron dos o tres pero no tan peligrosas. La más peligrosa fue en el segundo tiempo, del cabezazo. El empate fue lo más justo. Los dos equipo perdieron mucho la pelota” , el lateral hizo un análisis del empate contra los sanjuaninos.

“No se pudo sacar nueve puntos. Pero vamos a intentar sacar siete. Vamos a tratar de sumarla mayor cantidad de puntos posibles en el campeonato”, culminó Leandro Marín poniéndose nuevos objetivos para el resto que queda del torneo.