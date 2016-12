El Arse no para de perder. Foto: WEB

En una nueva fecha del Torneo de Primera División, mas precisamente la jornada numero 13 de nuestro querido fútbol, Arsenal de Sarandí en su visita al estadio Norberto Tomaghello perdió por 2-0 ante Defensa y Justicia con los dos goles de Nicolás Stefanelli. De esta manera. el ciclo de Lucas Bernardi acumula dos derrotas y dos empates.

Arsenal de Sarandí no esta pasando su mejor momento y los resultados lo demuestran con apenas cinco empates y ochos derrotas, siendo el equipo que todavía no pudo ganar en el campeonato y dejando como resultado la peor campaña desde que el Arse ascendió en el Apertura 2002. Cabe destacar que el ciclo de Lucas Bernardi no empezó de la mejor manera con apenas dos empates y dos derrotas. Además desde que llegó el DT, no pudo recuperar a un equipo muy caído.

En el cierre de la fecha 13, Arsenal y Defensa y Justicia no jugaron un buen partido. Ninguno de los dos equipos mostró un gran juego, tanto ofensivo como defensivo. Ambos conjunto sufrieron muchas carencias. El desarrollo de los primeros 45 minutos fue muy aburrido, con muy poca emoción de gol en ambos arcos.

El Halcón de Varela tuvo el control del balón y del ritmo de la primera parte. Si bien la generación de situaciones de peligro fue muy escasa, el local jugaba como quería y a su gusto. Si bien el Arse, apenas tuvo un par de chances para poder atacar, tiene una gran deuda en la ofensiva.

Pero en el complemento, el conjunto visitante dirigido por Bernardi no generó ninguna situación de peligro y Defensa y Justicia movió el banco de suplentes en búsqueda de un mejor control del balón y generación de futbol. El DT del Halcón, Sebastián Becaccece, puso en la cancha a Gonzalo Castellani y a Jonás Gutiérrez. Hasta que al minuto 14 de juego. El ex Boca, que tuvo su pasó por Lanús, Castellani dio un pase magnifico que dejó totalmente parado a toda la defensa del Arse y Nicolás Stefanelli quedó mano a mano con Pablo Santillo, que no dudo y le pegó al palo mas lejano. De esta manera el local anotó el primer tanto.

Los minutos pasaban y el Arse seguía sin repuesta y Defensa y Justicia cada vez empezaba a jugar un poco mejor, demostrando un poco mas de claridad en la parte ofensiva. Hasta que a falta de pocos segundos, los errores defensivos del Arse provocaron una mala salida defensiva, provocó que el Halcón ataque por medio de Stefanelli, y dispare en la puerta del área grande y convierta el segundo gol del partido.

Un partido para el olvido, mejor dicho una campaña para no acordarse jamás. El Arse no esta pasando su mejor momento, tanto futbolísticamente como anímicamente y los resultados lo demuestran. Es momento de un recambios, tanto para el plantel, como DT, o también dirigencial.

Si bien Lucas Bernardi, esta al frente de Arsenal hace cuatros partidos, pero de lo que va en el torneo no pudo levantar un equipo que esta caído, aùn mas, empeorò de lo que estaba. No es culpa de el por su corta experiencia. Pero es momento de que un DT saque a un plantel totalemente hundido en lo anímico y que afecta en lo futbolístico.