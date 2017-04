El Arse cayó de pie ante la lepra

Cuando un equipo juega muy bien al fútbol, pero la suerte no está de lado, todo lo que suceda no le va a ir bien. Esto es lo que le pasa a Arsenal que en su estadio recibió al escolta Newell´s, y disputando un gran partido no pudo ante la lepra que no mostró estar a la altura para ser uno de los protagonistas del torneo.

En un ambiente muy distinto a los demás, con un estadio apoyando al equipo desde el minuto cero hasta que finalizó el partido, mostrando un poco de apoyo desde las gradas dando el ánimo necesario para salir de este mal momento.

Desde el primer minuto de juego el equipo que dirige Humberto Grondona salió en la búsqueda de los primeros tres puntos del 2017 ante el escolta del Torneo, Newell’s que no demostró para nada ser el segundo protagonista del campeonato.

El desarrollo de los primeros 45 minutos fueron muy buenos porque el Arse en los primeros minutos tuvo el control del balón e hizo replegar a todo Newell’s. Con centros desde las dos bandas. El conjunto del Viaducto era muy superior jugando desde la mitad de la cancha hacia arriba, pero aun en las escasas chances de que la Lepra pudo salir a atacar la falencia defensiva se notó en el local.

Hasta que al minuto 39 de juego, el eterno delantero de la Lepra, Maximiliano Rodríguez, tomó el balón cerca del área grande y le prendió cartucho y el esférico se desvió en un defensor y se estrelló en el travesaño, pero la caprichosa no entró y el juez de línea al ver salió corriendo para el medio, cobrando el tanto, pero en ese instante que la pelota quedó suelta vino y entró solo el propio Rodríguez y puso en ventaja a la visita.

En él entre tiempo, se dio a conocer el error del juez de línea y que realmente el gol era convertido por Maxi. Terrible horror del línea.

Ya en el complemento, el trámite del partido cambió drásticamente porque el Arse volvió a tomar el control del balón arrinconando al rival que solo se dedicó a defender y guardar la ventaja. El Celeste y Rojo tuvo una chance inmejorable para poder igualar, porque el centro delantero Juan Sánchez Sotelo entró por la banda derecha y le quedó el balón y le pegó muy fuerte al palo más cercano, pero el arquero Luciano Porcnjic se lució atrapando el balón sin dar rebote.

El conjunto del Viaducto jugó bien, pero sin ideas para poder atacar y la falta del último pase para poder convertir un gol que se hizo esperar y nunca llegó durante los 90 minutos. El tiempo transcurrió y el Arse no pudo dar vuelta un partido que no era difícil, pero que se complicó debido a los errores arbitrales que hubo.

Una nueva derrota, jugando bien o mal la suerte no está echada para el Arse que cada vez se complica en los promedios, dejando en claro que el equipo no se encuentra bien en lo anímico.

Con esta derrota, Arsenal se mantiene último con apenas ochos puntos. En la próxima fecha visitará a Olimpo. Mientras que Newell’s con este triunfo se mantiene como escolta con 38 puntos, a cinco del líder Boca Juniors. En la siguiente jornada la Lepra recibirá a Estudiantes de la Plata.