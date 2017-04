Un equipo sin suerte

Cuando un equipo juega muy bien al fútbol, pero la suerte no está de lado, todo lo que suceda no le va a ir bien. Esto es lo que le pasa a Arsenal que en su estadio recibió al escolta Newell´s, y disputando un gran partido no pudo ante la lepra que no mostró estar a la altura para ser uno de los protagonistas del torneo.

En un ambiente muy distinto a los demás, con un estadio apoyando al equipo desde el minuto cero hasta que finalizó el partido, mostrando un poco de apoyo desde las gradas dando el ánimo necesario para salir de este mal momento

En los primero minutos del primer tiempo, el Arse fue muy superior a la lepra porque tuvo el balón, presionó desde mitad de cancha hacia arriba dejando sin posibilidad para que la visita pueda salir desde del fondo del arco.

El Arse jugaba como si estuviese perdiendo por 1-0, con el apoyo incondicional de la hinchada que no se cansó de alentar. Dejando en claro que el local tenía todo el ánimo para conseguir un buen resultado, ante un rival que, en los puntos, esta segundo en la tabla de posiciones, pero en este encuentro pareció un equipo que quería firmar un empate durante el primer tiempo.

Hasta que al minuto 39 de juego, una de las pocas veces que Newell’s atacó, Maxi Rodríguez disparó de media distancia, y el balón se desvió en un defensa del Arse y se estrelló en el travesaño, pero cuando el balón bajó no traspasó la raya blanca, pero el juez de línea apenas vio salió disparado para el medio convalidando el medio. Pero el esférico quedó en el área chica y Ignacio Scocco quedó solo frente al arco y convirtió el 1-0.

En el complemento, el transcurso del partido fue muy distinto porque el Arse tuvo otro ánimo para salir a buscar el empate, pero con el paso del tiempo el nerviosismo aumento y el local se quedó sin ideas en el último tramo de la cancha para dar ese último pase para poder igualar el marcador.

El Arse sumó una nueva derrota jugando bien y mereciendo la victoria. La suerte no está echada para el conjunto de Sarandí que no encontrar la forma de poder volver a sumar de tres.