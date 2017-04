Sánchez Sotelo: “Hay que seguir trabajando”

Sánchez Sotelo | Foto: Web

Arsenal no tiene suerte, jugando bien, generando situaciones de peligro y mereciendo ganar, no puede sumar al menos un punto. Si bien los partidos no se ganan por merecimiento, pero en esta ocasión la suerte no está del conjunto de Sarandí.

En el encuentro por la fecha 19, el Arse jugó un gran partido ante Newell’s demostrando que quiere salir de esta situación, ante un rival que hoy en día es el escolta del torneo, pero que no demostró porque es uno de los animadores de este campeonato.

Luego de la derrota, el delantero Juan Sánchez Sotelo, que había ingresado por Leonardo Rolón, habló con VAVEL Arsenal mostrando su bronca y su mal estar por no poder sumar de a tres y no poder salir de este feo momento que complica a todo Arsenal

“No entran los goles, no hay vuelta que darle. Hay que seguir trabajando para sacar esto adelante”, confesó el delantero que se inició futbolísticamente en Racing y que en la actualidad no tiene suerte para poder convertir

“Jugar con tres nueve, se complicaba por eso me tiraba al costado y me pude generar situaciones y desbordar, pero después el arquero sacó un golazo, hay que felicitarlo. No depende de nosotros. Cuando el arquero te saca esa pelota, no hay nada que hacer”, dijo el lobo Sotelo que tuvo una chance clara de gol, pero el arquero de la lepra evitó el gol, por eso llenó de elogios al portero rival

“Mucho ya no hablamos. En el sentido de que hay que alentarnos, seguir remándola, intentar dar todo y dar vuelta esta situación, está difícil, no ligamos. Lamentablemente mejoramos en el juego, pero no se da en el resultado. Hay que seguir trabajando”, finalizó el delantero dando analizando el momento que está pasando el conjunto de Sarandí pero mostrando ganas en querer sacar esto adelante.