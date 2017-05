Crónica de una derrota anunciada

Google Plus

Arsenal no está pasando su mejor momento desde que ascendió a primera división y la tabla de posiciones lo marca claramente siendo el último con apenas 11 puntos de 66 jugados, y con 42 goles en contra.

El Arse no levanta cabeza, tanto en el rendimiento de los jugadores como en el marcador. Cada vez se nota que hay jugadores que no están a la altura para poder vestir la camiseta de Arsenal y usarla en este momento tan difícil como está pasando el conjunto de Sarandí.

El desarrollo de los 45 minutos fue muy bueno, porque el Arse tuvo la primera situación de peligro de los pies de Juan Sánchez Sotelo, tras una mala salida de Agustín Rossi, provocó que el ex delantero de Racing tenga el arco abierto, pero por muy poco no puso en ventaja.

A los cuatros minutos, el delantero del Xeneize, Cristian Pavón, se mandó a correr con el balón por la derecha y mandó el centro para atrás y Darío Benedetto que jugó en Arsenal, entró por la zona central, evadió fácilmente a Marcos Curado que no cubrió su zona y quedó frente al arco con Pablo Santillo. El ex América de México no dudo y le pegó a colocar y puso el 1-0 rápidamente.

Había una diferencia tremenda entre el Xeneize y el Arse. La calidad futbolística y de los propios jugadores eran muy diferente. Al minuto 25 de juego, Rodrigo Bentancur le dio un pase filtrado a Wilmar Barrios que entró por la banda derecha y dio el pase al medio para que Pipa Benedetto la coloque alado del palo para que Pablo Santillo no llegara a sacarla.

Pero hay que destacar el gran debut que tuvo el pibe Gonzalo Maroni, que con 18 años fue el conductor del equipo y sacó a relucir de su gran potencial en la conducción del balón. En la última jugada del primer tiempo, el ex Instituto de Córdoba mostró su potencial realizando un sombrero y un caño a Renso Pérez y la jugada posteriormente casi termina en gol.

En el complemento el DT Humberto Grondona realizó dos cambios, buscando velocidad y control del balón, por ese motivo sacó a Juan Brunetta y Juan Sánchez Sotelo e ingresaron Federico Milo y Franco Fragapane.

El encuentro era a favor para Boca. Al minuto 15 de juego, Frank Fabra mandó un centro desde la izquierda para Pipa Bendetto, pero Jonathan Bottinelli logró despejarla, pero el rebote quedó muy corto y el pibe Maroni de aire le pegó y clavó un golazo, dejando sin repuesta a Santillo.

Desde ese momento, el encuentro se volvió muy monótono, porque el Arse era poco y nada y Boca era amo y dueño del partido. Los minutos pasaron y Boca se quedó con una victoria muy importante que le deja como el único puntero con 48 puntos. Mientras que el conjunto de Sarandí se ubica último con apenas 11 puntos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Guillermo y Gustavo Barros Schelotto visitará a Estudiantes de la Plata. Mientras que Arsenal de Sarandí en la siguiente jornada recibirá en el Julio Humberto Grondona a Olimpo de Bahía Blanca.