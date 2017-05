La peor derrota de todas

Google Plus

El Arse no levanta cabeza | Foto: Web

Por la jornada 22 del Torneo de Primera División, Boca Juniors se mantiene como único puntero luego de haber goleado por 3-0 a Arsenal de Sarandí en La Bombonera. De esta manera el equipo que dirige Humberto Grondona no levanta cabeza acumulando dos victorias de manera consecutiva.

Luego de haber ganado a Huracán por 2-1 en el Tomás Ducó, se pensó que el Arse iba a salir a flote, que era el golpe a la mandíbula para poder despertar cambiar la historia. Pero en la siguiente jornada volvió todo a la normalidad porque cayó ante Independiente por 2-0 en una mala actuación.

En esta oportunidad, contra Boca fue más de lo mismo porque el Arse realmente no está a la altura de este campeonato. Si bien los dos equipos tienen una realidad distinta, aún así un plantel y dirigentes no pueden permanecer en un equipo que está necesitado de experiencia, juego y hambre de ganar.

El desarrollo de los primeros 45 minutos fue muy bueno porque el Arse de los pies de Juan Sánchez Sotelo pudo haber convertido el primer gol tras una apresurada e innecesaria salida de Agustín Rossi, pero el ex delantero de Racing no pudo acertarle al arco. Pero cuatro minutos más tarde, Darío Benedetto recibió un centro desde la derecha de Cristian Pavón, el ex Arsenal gambeteó fácilmente a Marcos Curado, cuando quedó mano a mano con Pablo Santillo, definió al palo más lejano y puso en el amanecer el 1-0.

A los 25 minutos, Rodrigo Bentancur dio un pase filtrado para Wilmar Barrios que por la banda derecha dio un pase al medio del área y el Pipa Benedetto solo la tuvo que colocar al lado del palo donde Santillo no llegó.

En el complemento, el transcurso del partido fue similar porque el Xeneize siguió con el mismo ímpetu de seguir y convertir más goles. Al minuto 15, Frank Fabra mandó un centro desde la izquierda para Benedetto y Jonathan Bottinelli logró despejarla, pero fue muy corto, y la pelota quedó boyando en el área grande para que de aire le pegue Gonzalo Maroni y lo cambie por gol.

En este encuentro se mostró que algunos jugadores o la mayoría no está a la altura para estar en Primera División y para vestir la camiseta de Arsenal y tener la valentía para poder sacar el equipo adelante.