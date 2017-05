El Podio: Puntos altos en un partido discreto

Foto: Diario Popular

La lluvia fue la gran protagonista de la tarde de domingo en Sarandí. Un partido clave por la zona roja de la tabla no logró terminar debido a las incesantes lluvias. A pesar del buen estado del campo de juego, el agua copó el césped e imposibilitó que la pelota corriera con normalidad.

Más allá de que sólo se jugaron 45 minutos, desde VAVEL analizaremos los aspectos positivos en lo que era empate en cero:

Santillo, clave para mantener la valla invicta

El arquero tuvo una actuación destacada. Logró sortear las condiciones del campo y especialmente de una pelota incontrolable y despejó con eficacia los ataques de la visita. Muchas veces con los puños, Santillo salvó su arco en más de una ocasión. Por otra parte, con su saque largo y preciso asistió en varias oportunidades tanto a Brunetta como a Sanchez Sotelo.

Wilchez, el que mejor se adaptó

Sin dudas, jugar en un campo repleto de agua no es tarea fácil, pero al parecer, el volante no dio cuenta de esto. Trasladó la pelota de igual manera y no cambió su esencia dentro del campo. Tanto el regate como los lujos dijeron presente en la tarde de Sarandí en los pies del ex Tigre.

La referencia en ataque

Ese fue el trabajo de Sanchez Sotelo. El más adelantado en la cancha, pivoteó y se juntó con sus compañeros de ataque. Tuvo algunas situaciones de gol pero que por mérito del arquero o mala suerte, no pudieron concretarse. Marcó un golazo de volea pero el árbitro, Paletta, lo anuló por una falta previa de Sergio Velázquez.